中職／中信兄弟下半季涼水祭揭序幕 還有排球少年、讀賣巨人聯名

中華職棒中信兄弟隊今天公布下半季主題周，由經典「涼水祭」揭開序幕，8月份要移師台北大巨蛋舉行「K歌主題周」，更有與日職讀賣巨人隊、知名動漫「排球少年」的聯名主題活動，球迷準備填滿行事曆。

中信兄弟下半季首先打頭陣的舜元建設《暑假限定！國語作業簿：2025中信兄弟涼水祭》主題週活動，將於7/12(六)與7/13(日)在台中洲際棒球場舉行。

此次中信兄弟也與目前展開年度限定國家巡演計劃中的《國語作業簿》攜手合作，就是要與「百萬象迷」在「全台最大KTV包廂」全場一起大聲唱！各種水槍水砲玩水設施再加上你最愛的華語金曲，這局真的沒辦法錯過。

8月份最受大家矚目的龍角散草本喉糖《CHANNEL B vol.2》K歌主題週也將連續第2年在台北大巨蛋登場，8/1(五)Friday Night由製噪機NOISE MAKER搭配Passion Sisters率先登場。

8/2(六)-8/3(日)周末黃金時段，你要的愛歌輪番登場，進化的王者再次歸來，而最熟悉的Oppa們也即將登上大巨蛋，就是要帶給大家最讚的K歌之夜。當然，最受球迷期待的第十二屆《我不是歌手》也將盛大登場，球員們直球對決唱功。

「好侍食品」華麗對決！從日本到臺灣，一盤好侍咖哩的應援力量，將在8/9(六)-8/10(日)美味登場！究竟球員們平常喜歡哪一種口味的咖哩飯呢？就讓我們一起來到主題週現場一探究竟。

暑假的尾聲，就讓我們跟著《排球少年!!》聯名主題日 — 飛べ！最強的王者！一起來到台北大巨蛋，8/23(六)- 8/24(日)從排球場到棒球場，貫穿場上的那股信念與熱血，始終如一，邀請球迷朋友們，準備好一起燃燒內心那股無盡的勇氣。

下半季話題最高的合作組合《新風 x 進化》讀賣巨人聯名主題日，中信兄弟與日本讀賣巨人首度聯名登場，9/6(六)-9/7(日)要把東京巨蛋的棒球氛圍，帶進台中洲際棒球場，讓球迷感受讀賣巨人的經典魅力。

2025壓軸主題日超萌IP聯名登場！《Pingu™企鵝家族》聯名寵物日— 動物冰友會《Pingu™企鵝家族》是大人的童年回憶，是小孩的可愛玩伴，Pingu與最愛的家人，還有最要好的冰友Robby，將從南極遠道而來，一起現身洲際棒球場。

中信兄弟球團在今天正式公告下半季主題周活動，接下來也將陸續公布球迷朋友們所期待的售票資訊以及活動卡司陣容，由中信兄弟下半季主題週活動，豐富大家的夏日計劃。