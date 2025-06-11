經典賽／郭泓志加入團隊角色像「心輔官」 幫助中華隊更強

前職棒球星郭泓志近期收到任務，加入明年經典賽棒球賽中華隊後勤團隊，他也透露，自己的角色跟情蒐相比更著重「心輔官」這一面，希望幫助中華隊強化心理層面，尤其現在外界對中華隊的期望更高，郭泓志用自己的經驗去協助抗壓。

中華隊日前宣布邀請陳偉殷、林威助和郭泓志等三大名將加入情蒐後勤團隊，陳偉殷日前已經開始在美國觀察小聯盟選手，郭泓志今天擔任「停止網路霸凌日」推廣大使時，也透露自己的定位。

被問到是否有討論到任務分配？郭泓志先開玩笑說：「第一個一定是談薪水啦。」隨後趕緊澄清，「沒有啦，這都沒有錢的。」郭泓志目前仍在等待中華職棒會長蔡其昌的行程確認，再一起前往美國關心台灣球員。

「我的角色是心理層面這塊，去鼓勵選手。」郭泓志表示：「會長對我的期許是，用過來人身分去鼓勵年輕朋友，他們可能遇到挫折，我們自己經歷過，讓他們知道，在台灣還是很多球迷、關心你的人。」

郭泓志指出，自己不會特別去關注哪位選手，因為每個人的問題都不同，接近上大聯盟的「會擔心要不要表現得更好」，剛去還在1A、2A發展的「像我姪子林振瑋，就是關心他心態夠不夠健康」。

郭泓志透露，自己還在富邦悍將當投手時，就已經開始協助年輕選手面對挫折，退休之後也關心這一塊，因為自己旅美時就曾遇到這些問題，「包含投球失憶症，受傷要回到場上的心理壓力，我也看了很多心理醫生。」

郭泓志也希望台灣棒球可以更重視選手的心理層面這一塊，在選手跟教練中間再有一個橋樑，「像是身體狀況沒那麼好，又不想讓教練知道，我們用其他方式去協助你，給你多點時間。不用像我們那時候，怕沒有辦法上場，隱藏自己的傷勢，反而造成更嚴重的運動傷害。」

這次在中華隊，郭泓志認為自己的角色也類似於此，希望幫助中華隊變得更強，去年世界12強棒球賽拿下世界冠軍後，「大家關注度一定提高，就看怎麼去協助他們。」