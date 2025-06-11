快訊

收編孤兒浪喵「沒人教就會用馬桶」她嗨喊撿到寶 乖到異常才發現竟不是貓

曹雅雯贏了！變態粉絲跟騷嗆被撞死 犯6罪遭驅逐出境

下半年最強運？四大生肖事業財運都旺！龍要加薪、猴有貴人

經典賽／郭泓志加入團隊角色像「心輔官」 幫助中華隊更強

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
董氏基金會舉行國際「停止網路霸凌日」記者會，前職棒球星郭泓志擔任推廣大使。記者蘇志畬／攝影
董氏基金會舉行國際「停止網路霸凌日」記者會，前職棒球星郭泓志擔任推廣大使。記者蘇志畬／攝影

前職棒球星郭泓志近期收到任務，加入明年經典賽棒球賽中華隊後勤團隊，他也透露，自己的角色跟情蒐相比更著重「心輔官」這一面，希望幫助中華隊強化心理層面，尤其現在外界對中華隊的期望更高，郭泓志用自己的經驗去協助抗壓。

中華隊日前宣布邀請陳偉殷、林威助和郭泓志等三大名將加入情蒐後勤團隊，陳偉殷日前已經開始在美國觀察小聯盟選手，郭泓志今天擔任「停止網路霸凌日」推廣大使時，也透露自己的定位。

被問到是否有討論到任務分配？郭泓志先開玩笑說：「第一個一定是談薪水啦。」隨後趕緊澄清，「沒有啦，這都沒有錢的。」郭泓志目前仍在等待中華職棒會長蔡其昌的行程確認，再一起前往美國關心台灣球員。

「我的角色是心理層面這塊，去鼓勵選手。」郭泓志表示：「會長對我的期許是，用過來人身分去鼓勵年輕朋友，他們可能遇到挫折，我們自己經歷過，讓他們知道，在台灣還是很多球迷、關心你的人。」

郭泓志指出，自己不會特別去關注哪位選手，因為每個人的問題都不同，接近上大聯盟的「會擔心要不要表現得更好」，剛去還在1A、2A發展的「像我姪子林振瑋，就是關心他心態夠不夠健康」。

郭泓志透露，自己還在富邦悍將當投手時，就已經開始協助年輕選手面對挫折，退休之後也關心這一塊，因為自己旅美時就曾遇到這些問題，「包含投球失憶症，受傷要回到場上的心理壓力，我也看了很多心理醫生。」

郭泓志也希望台灣棒球可以更重視選手的心理層面這一塊，在選手跟教練中間再有一個橋樑，「像是身體狀況沒那麼好，又不想讓教練知道，我們用其他方式去協助你，給你多點時間。不用像我們那時候，怕沒有辦法上場，隱藏自己的傷勢，反而造成更嚴重的運動傷害。」

這次在中華隊，郭泓志認為自己的角色也類似於此，希望幫助中華隊變得更強，去年世界12強棒球賽拿下世界冠軍後，「大家關注度一定提高，就看怎麼去協助他們。」

🔥《獅吼臺南棒球訂製書》| 嘖嘖百萬火速達標

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

《NBA總冠軍賽預測抽大獎》

▪ 總冠軍賽最後預測機會！喬丹經典公仔、Apple Watch等你拿🔥🔥🔥

郭泓志 經典賽 中華隊

延伸閱讀

棒球／郭泓志推廣停止網路霸凌 自曝國際賽投保送被丟雞蛋

中職／陳傑憲開球事件爭議 郭泓志：不太需要擔心他

調查：5％學童自曝曾被網暴 網路霸凌讓自傷風險多5倍

星宇每周直飛加州安大略 航線大使郭泓志開球助陣

相關新聞

中職／陳傑憲開球事件爭議 郭泓志：不太需要擔心他

董氏基金會推廣「停止網路霸凌日」，前職棒球星郭泓志到場分享自己曾遭遇網路霸凌的經驗，也談到近期統一獅隊球星陳傑憲遇到的網...

經典賽／郭泓志加入團隊角色像「心輔官」 幫助中華隊更強

前職棒球星郭泓志近期收到任務，加入明年經典賽棒球賽中華隊後勤團隊，他也透露，自己的角色跟情蒐相比更著重「心輔官」這一面，...

中職／籲別再使用「泰國」形容他 邱智呈：更喜歡排灣的戰士

統一獅隊外野手「小黑」邱智呈近年逐漸嶄露頭角，加上打擊型態與隊友陳傑憲相似，被球迷稱為「泰國陳傑憲」。不過邱智呈的小編昨天在社群平台發文，呼籲球迷避免使用「泰國」相關的綽號。 邱智呈2022年起

中職／中信兄弟下半季涼水祭揭序幕 還有排球少年、讀賣巨人聯名

中華職棒中信兄弟隊今天公布下半季主題周，由經典「涼水祭」揭開序幕，8月份要移師台北大巨蛋舉行「K歌主題周」，更有與日職讀...

棒球／郭泓志推廣停止網路霸凌 自曝國際賽投保送被丟雞蛋

董氏基金會舉行國際「停止網路霸凌日」記者會，前職棒球星郭泓志擔任推廣大使，他分享自己過去因國際賽表現不佳，甚至家裡被丟雞...

中職／龍隊4轟打爆桃猿 伍鐸75勝攻進生涯勝投榜前10

上周末遭統一獅隊清盤的怨氣，味全龍隊今天用4轟發洩在樂天桃猿隊身上，終場以13：3大勝樂天桃猿隊；猿隊雖然輸球，陳晨威第...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。