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棒球／郭泓志推廣停止網路霸凌 自曝國際賽投保送被丟雞蛋

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
董氏基金會舉行國際「停止網路霸凌日」記者會，前職棒球星郭泓志（右三）擔任推廣大使。記者蘇志畬／攝影
董氏基金會舉行國際「停止網路霸凌日」記者會，前職棒球星郭泓志（右三）擔任推廣大使。記者蘇志畬／攝影

董氏基金會舉行國際「停止網路霸凌日」記者會，前職棒球郭泓志擔任推廣大使，他分享自己過去因國際賽表現不佳，甚至家裡被丟雞蛋，郭泓志展現幽默一面說：「年紀不同面對方式也不一樣，現在被丟雞蛋，我應該接得住了。」

2002年南韓釜山亞運，郭泓志在金牌戰連投2次四壞保送，送給對手超前分，他表示：「當時自己被罵，家裡也被丟雞蛋。」隨後開玩笑說，「但我把它拿來煎蛋。」

郭泓志坦言，自己球員時期面臨滿多困難，無論是復健、開刀，或是國際賽表現不佳，多少都會有負面言論出現，「剛好家人也很關心我，無論家人、隊友、朋友的陪伴鼓勵，會帶來很多勇氣。

董氏基金會舉行國際「停止網路霸凌日」記者會，前職棒球星郭泓志（右四）擔任推廣大使。記者蘇志畬／攝影
董氏基金會舉行國際「停止網路霸凌日」記者會，前職棒球星郭泓志（右四）擔任推廣大使。記者蘇志畬／攝影

郭泓志認為自己有過滿多失敗經驗，知道重點是自己怎麼去看待事情，幽默感也是其中一點，「認真做好自己、坦然面對結果，勝敗是一件事，重點是什麼心態去面對。」

郭泓志認為外界的陪伴也很重要，像是自己低潮時，隊友、教練鼓勵的話，會帶來正面的影響，「失敗的時候要相信自己，也接受別人鼓勵，不要困在自己的世界裡，透過跟他人真實互動，帶來安全感。」而若身邊有人遇到網路霸凌，「也要主動去跟他互動，也許一個小舉動，對別人是很大幫助。」

由於自己家裡有三個小孩，郭泓志也重視年輕人在網路上遇到的狀況，「網路力量真的蠻大的，現在很多學校作業也需要網路去做，家長能做的就是多陪伴，假日帶他們去戶外運動、培養興趣，當然每個家庭的環境不同，但多跟小孩子有良性對話，會有幫助。」

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