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中職／陳傑憲開球事件爭議 郭泓志：不太需要擔心他

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
董氏基金會推廣「停止網路霸凌日」，前職棒球星郭泓志到場分享經驗。記者蘇志畬／攝影
董氏基金會推廣「停止網路霸凌日」，前職棒球星郭泓志到場分享經驗。記者蘇志畬／攝影

董氏基金會推廣「停止網路霸凌日」，前職棒球星郭泓志到場分享自己曾遭遇網路霸凌的經驗，也談到近期統一獅隊球星陳傑憲遇到的網路言論抨擊事件，郭泓志分享自己的開球經驗，「不用太擔心挖地瓜，我去年沒有丟很好。」

陳傑憲因為受邀去美國職棒芝加哥白襪隊主場「台灣日」活動開球，引起網路上正反言論激烈討論，有球迷認為中職賽季中離開球隊去開球不適宜，也有人認為這對球隊、台灣的宣傳有正面意義。

被問到陳傑憲近期受到的網路熱議，郭泓志表示：「以他的角色來講，自己控制能力已經很好，應該不太需要擔心他。」

不過，郭泓志隨即也以輕鬆的語氣分享自己的經驗，「但真的要去開球的話，我去年有去幫道奇隊開過球，是挖了地瓜，不用太擔心投球挖地瓜，我去年沒有丟很好。」

陳傑憲曾坦言自己因為網路上的討論，導致比較難在場上自在展現，郭泓志則表示，自己過去經驗，「遇到一些狀況，沒辦法很專心的話，我會看看啦啦隊跳舞，或是賽前熱身鼓舞一下自己，要更認真打球，可以在球場上多待一些時間。」

郭泓志坦言，自己球員時期也常遇到網路上的言論抨擊，「容易影響到自己的情緒。」當有人受到批評時，「重點是怎麼讓他知道，我們是互相關心的，受到網路攻擊，可能平常互動也會影響，平常多一些關心，希望大家多重視這一塊。」

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陳傑憲 郭泓志 統一獅

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