中職／籲別再使用「泰國」形容他 邱智呈：更喜歡排灣的戰士

統一獅隊外野手「小黑」邱智呈近年逐漸嶄露頭角，加上打擊型態與隊友陳傑憲相似，被球迷稱為「泰國陳傑憲」。不過邱智呈的小編昨天在社群平台發文，呼籲球迷避免使用「泰國」相關的綽號。

邱智呈2022年起站穩一軍，因膚色偏深的關係，每當他有好表現時，球迷就會以「泰國陳傑憲」、「泰（太）神啦」等形容詞稱讚。

不過邱智呈的小編昨晚發文表示，「嗨嗨大家，經紀公司跟球團去年末已經溝通達成共識避免用『泰國』、『泰』這方面的形容詞來給小黑囉！相信今年也有細心的球迷有發現球團的周邊、文案及訪問、介紹都有避免掉了，請各位也可以避免謝謝。」

小編解釋，「這是我們去年末多方考量討論出來的共識，小黑更喜歡大家稱他為『排灣的戰士』，也以自己的血統感到榮耀與驕傲，非常感謝球團理解我們的顧慮及感受，及小黑想要更推廣自身排灣族文化的心，馬上就通傳給各部門及應援團知道。」