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中職／龍隊4轟打爆桃猿 伍鐸75勝攻進生涯勝投榜前10

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
劉基鴻(右)開轟三分砲。圖／味全龍IG
劉基鴻(右)開轟三分砲。圖／味全龍IG

上周末遭統一獅隊清盤的怨氣，味全龍隊今天用4轟發洩在樂天桃猿隊身上，終場以13：3大勝樂天桃猿隊；猿隊雖然輸球，陳晨威第7局敲安，推進連32場有安打，下一場就將挑戰郭嚴文保持的單季連33場安打聯盟紀錄。

猿隊此役一度握有3：2領先，第6局成為戰局分水嶺，蔣少宏打穿左邊方向的安打先送回三壘上的李凱威，二壘往三壘的劉俊緯撞上游擊手馬傑森，索性直衝本壘，雖外野回傳球快一步，但靠妨礙跑壘仍跑回這一分，猿隊教頭古久保健二、首席教練曾豪駒一度上場爭論，最終也只能摸摸鼻子，而劉基鴻後續補上一發三分砲，成為擊潰猿隊的一棒。

龍隊接下來全壘打一支接一支，第7局吉力吉撈．鞏冠、第8局王順和各敲1發陽春砲，曾聖安第9局兩分砲棒打邱駿威，解鎖生涯首轟。這是龍隊回歸中職後第二場單場4轟的比賽，前一次為2024年8月11日面對富邦悍將隊。

伍鐸先發6局失3分（責失1分），拿下本季第4勝、生涯第75勝，追平王溢正，並列中職生涯勝投榜第10位，第9名也近在眼前，為風神的76勝。

【中央社台北10日電】

中職味全龍今天與樂天桃猿交手，龍隊攻勢集中後半段，團隊4轟，劉基鴻、吉力吉撈．鞏冠、王順和、曾聖安都開轟，終場以13比3拿勝，劉基鴻單場3安3打點獲選MVP。

龍隊今天作客樂天桃園棒球場與樂天桃猿隊交手，龍隊5局打完2比3落後；6局上蔣少宏安打送回追平分，二壘跑者劉俊緯跑向三壘時與桃猿隊游擊手馬傑森有碰撞，被判定桃猿守備員妨礙跑壘，劉俊緯跑回超前分，2人出局後劉基鴻開轟，3分砲幫助球隊拉開領先差距。

龍隊7局上吉力吉撈．鞏冠敲出陽春砲；8局上王順和也敲出陽春砲，再靠著劉基鴻二壘打、暴投上到三壘，朱育賢高飛犧牲打跑回第10分；9局上王順和二壘打添分，曾聖安生涯首轟出爐，2分砲再幫助球隊拉開領先差距。

龍隊打線發揮，團隊16安包括4發全壘打，劉基鴻單場5打數敲出3支安打，包括個人本季第6轟，貢獻3分打點，獲選單場最有價值球員（MVP）。

龍隊洋投伍鐸（Bryan Woodall）先發投6局被敲出6支安打，投出3次三振、1次觸身球保送，失掉3分（1分責失分），拿下個人本季第4勝。

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