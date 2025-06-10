中職／後勁狂失7分還是沒輸 王柏融敲超前安斷兄弟3連勝

中信兄弟、台鋼雄鷹隊今天在洲際棒球場上演一場打擊戰，洋投後勁先發5.1局失7分，寫下來到雄鷹後最慘烈的一戰，但還是沒輸，雄鷹第8局攻下3分逆轉戰局，兄弟閃魔鷹、對決王柏融，被他一棒敲出兩分打點超前安打，雄鷹終場以10：7擊敗兄弟。

面對兄弟先發投手盧孟揚，雄鷹打線首局前三棒曾子祐、王博玄、吳念庭相繼敲安先送回1分，魔鷹雖遭到三振，王柏融補上安打再建功；第2局則是紀慶然的保送開啟攻勢，林家鋐、曾子祐、吳念庭的安打各帶有1分打點。

雄鷹一度5：0領先情勢大好，後勁卻繳出自己近4年來失分最多的一役，投5.1局被敲9安打、失7分。

兄弟的攻勢在2局下先靠前兩位打者許基宏、詹子賢保送上壘，連兩棒滾地球換進壘開張分數，林吳晉瑋的內野安打再取1分。4局下「大小白豬」連線詹子賢、江坤宇敲安，岳東華安打一棒掃回兩分，追近到1分差，第5局王威晨再於二壘有人的打席敲安追平戰局。

王博玄6局上陽春砲棒打陳冠穎，短暫幫助雄鷹以6：5領先，但後勁6局下釀成滿壘，宋晟睿敲安、送回兩位隊友逆轉戰局，也確定後勁將以敗投資格退場。

雄鷹打線守護後勁連勝之旅不遺餘力，王凱程8局上登板，林家鋐三壘打、曾子祐一壘打串連先追平，王博玄選到保送，兄弟選擇故意四壞魔鷹，滿壘對決王柏融，被他敲出兩分打點安打超前戰局。

後勁此役躲過吞敗，以無關勝敗收場，得以延續個人16連勝之旅，繼續向潘威倫保有的聯盟紀錄21連勝挑戰。