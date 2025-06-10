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中職／林安可再見陽春砲 悍將敗場也安可7連敗改寫本季新猷

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
統一獅隊林安可單場4安打，包括再見陽春砲。圖／統一獅隊提供
統一獅隊林安可單場4安打，包括再見陽春砲。圖／統一獅隊提供

富邦悍將隊9局上剛從連敗地獄爬回來，9局下就被林安可的再見陽春砲無情踹回去，這一轟棒打富藍戈，悍將終場以5：6輸球，推進7連敗，改寫聯盟本季最長連敗紀錄。

悍將先發投手李東洺面對獅隊打線壓不住，先發僅撐4局，被敲6安打、失5分（責失4分），有4次三振、4次保送。

獅隊在李東洺4局投球任內，局局都有分數進帳，1局下為邱智呈一壘打、林安可二壘打串連，第2局則因悍將游擊手林澤彬失誤、林子豪保送開啟攻勢，林靖凱安打再下一城。獅隊第3局靠林佳緯的安打開路，胡金龍獲得保送，林安可二壘打、潘傑楷高飛犧牲打各帶有1分打點；李東洺第4局再因兩次保送釀禍，邱智呈適時安打擴大為5：1領先。

獅隊由左投林詔恩先發，投5.2局被敲7安打、失4分，先在第3局、第6局挨了豊暐、申皓瑋各一發陽春砲，後續被高捷、周佳樂接連敲安失血，獅隊換上王鏡銘接手，張進德代打敲二壘打、帶有1分打點，但張進德也在跑壘時出現傷情，因左腿緊繃提前退場。

陳韻文9局上把關5：4領先，先被周佳樂敲出安打，一出局後保送孔念恩，還因暴投讓跑者進占三壘，林澤彬補上安打追平。

悍將辛苦續命，但9局下續投的富藍戈讓戰局很快畫下句點，林安可一棒結束比賽，這是他生涯第4支再見安打、第2支再見全壘打，前一次他開轟說再見為2024年4月12日，棒打台鋼雄鷹隊雷公。

聯盟本季最長連敗紀錄原為6連敗，是悍將在5月2日到10日之間締造，今天輸球後，這波連敗已推進至7場，打破自己的紀錄。

統一獅隊林安可單場4安打，包括再見陽春砲。圖／統一獅隊提供
統一獅隊林安可單場4安打，包括再見陽春砲。圖／統一獅隊提供
統一獅隊林安可單場4安打，包括再見陽春砲。圖／統一獅隊提供
統一獅隊林安可單場4安打，包括再見陽春砲。圖／統一獅隊提供

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林安可 李東洺

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