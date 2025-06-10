中職／張進德代打敲安卻傷退 悍將球團：左腿緊繃
富邦悍將隊傷兵恐再度+1，「張家兄弟」中的弟弟張育成今天才剛被降下二軍，大哥張進德今天代打敲安建功，卻隨即在跑壘後不適退場，悍將球團表示，張進德因左腿緊繃，先行退場治療。
悍將今天在嘉義面對統一獅隊，第6局的攻勢從申皓瑋的陽春砲展開，兩出局後，高捷、周佳樂連兩棒安打打退獅隊先發投手林詔恩，王鏡銘接手投球，張進德代打敲出二壘打，幫助悍將追近到4：5，但跑壘表情明顯不適，防護員、教練上場了解後確定換上戴培峰代跑。
悍將球團表示，張進德敲出安打後跑壘左腿緊繃不適，先行退場治療。
張育成上周在花蓮的比賽因轉傳震到，右手肘不適，連日休兵後在今天被降下二軍，才剛從二軍回歸不久的張進德，今天也出現傷情，引起關注。
🔥《獅吼臺南棒球訂製書》| 嘖嘖百萬火速達標
《NBA總冠軍賽預測抽大獎》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言