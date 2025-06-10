日職／孫易磊連2保送留0.0局投球 首度投不滿1局被換下
火腿隊「台灣至寶」孫易磊今天登板控球迷航，面對養樂多隊，投2打席共用10球，只有2顆是好球，連續出現兩次四壞保送，最終留下0.0局失1分內容。
火腿今天展開與養樂多的3連戰，孫易磊8局上登板把關2：0領先，養樂多推出代打西川遥輝，選到四壞保送，孫易磊面對下一棒北村拓己也是壞球連發，再度保送堆壘，也讓火腿決定換人。
河野竜生接手無人出局、一二壘有人局面，伊藤琉偉短打推進二、三壘有人，並木秀尊打向游擊方向的滾地球幫助養樂多破蛋，這1分記在孫易磊帳上，下一棒山田哲人代打擊出飛球遭到接殺，火腿避免失血再擴大。
這是孫易磊的第7場登板，首度未能完成1局投球，防禦率從賽前的1.29漲為2.57。
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