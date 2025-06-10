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中職／悍將攻蛋從6場變11場樂觀其成 備妥主題日迎戰
台北大巨蛋釋出8、9月場次，中華職棒聯盟今天公布登記抽籤結果，富邦悍將隊抽到兩檔假日，本季從原本的6場大巨蛋賽事幾乎倍增為11場。悍將球團表示，下半季主場新增大巨蛋場次，球團樂見其成，也將準備相關主題日於日後公佈，球迷朋友敬請期待。
大巨蛋場次之爭是季前熱門話題，開季時共喬定52場例行賽，隨著上半季進入尾聲，大巨蛋釋出下半季檔期、合計14場，總場次已達到66場。
此次釋出6個檔期包括假日場次：8月8-10日、8月15-17日、9月20-21日；以及平日場次：8月5-6日、8月12-13日、9月18-19日，由各球團向聯盟登記欲申請的檔期，經確認登記完成後進行抽籤，先抽假日，再進行平日，平日以未抽中假日檔期的球隊優先。
據悉，此次共有5隊登記抽籤，僅台鋼雄鷹隊未參與，其中又以9月檔期競爭最激烈，假日、平日都有3隊滿額登記，20、21日為悍將、統一獅、中信兄弟隊，由悍將抽中，18、19日則是味全龍、樂天桃猿、兄弟，由兄弟拿到。
賽程調整後，從7月19、20日明星賽開始，滿滿都是大巨蛋賽程，而猿隊、悍將各自多拿到5場為最大贏家，猿隊的8月8到10日將在大巨蛋迎戰龍隊、8月12、13日則面對雄鷹，悍將8月15到17日過招兄弟，9月20、21日則是面對雄鷹。
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