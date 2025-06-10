快訊

奧地利驚爆校園槍擊！學生、教師傷亡「至少8死」 傳槍手飲彈自轟

濫用公務車燒進文化部！史哲遭爆搭車去推拿 挨酸研究青草藥文化

台中女高中生失聯6天 家屬憂「被騙去國外」急協尋…警今找到人

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／大巨蛋+14場總場次達66場 悍將抽到2波「假日蛋」

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
台北大巨蛋。本報資料照片
台北大巨蛋。本報資料照片

中華職棒今天公布賽程異動，台北大巨蛋釋出14場進行抽籤分配，這也讓本季大巨蛋例行賽場次達到66場，空降最多賽事場地。

中職上半季即將進入尾聲之際，台北大巨蛋也再釋出下半季6個檔期、共14場供職棒賽事使用，各球團昨日於聯盟舉行登記與抽籤會議，決定下半季台北大巨蛋的主場賽事分配。

此次釋出6個檔期包括假日場次：8月8-10日、8月15-17日、9月20-21日；以及平日場次：8月5-6日、8月12-13日、9月18-19日。由各球團向聯盟登記欲申請的檔期，經確認登記完成後進行抽籤。

抽籤先進行三個假日檔期的主場分配，隨後進行的平日檔期的抽籤，樂天桃猿隊獲得8月8-10日，富邦悍將隊則是拿到8月15-17日、9月20-21日；平日3檔則依序由味全龍、樂天桃猿、中信兄弟隊拿到。

今年共11座球場進行一軍賽事，賽程調整後，台北大巨蛋66場為最多，接著為新莊棒球場49場、桃園棒球場及澄清湖棒球場都是48場、台南棒球場48場、洲際棒球場45場、天母棒球場39場、嘉義市棒球場8場、花蓮棒球場3場、台東棒球場4場、斗六棒球場2場。

🔥《獅吼臺南棒球訂製書》| 嘖嘖百萬火速達標

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

《NBA總冠軍賽預測抽大獎》

▪ 總冠軍賽最後預測機會！喬丹經典公仔、Apple Watch等你拿🔥🔥🔥

樂天桃猿 棒球 富邦悍將

延伸閱讀

大巨蛋還在孵 議員喊搶攻粉絲經濟先更新三重體育館

不只11月唱進台北大巨蛋！SJ全新巡演「也有高雄站」

中信集團 傳投資台中大巨蛋…引進日本火腿集團組開發團隊

中職／獅隊林詔恩10日先發搶勝 悍將派李東洺力拚止敗

相關新聞

中職／大巨蛋+14場總場次達66場 悍將抽到2波「假日蛋」

中華職棒今天公布賽程異動，台北大巨蛋釋出14場進行抽籤分配，這也讓本季大巨蛋例行賽場次達到66場，空降最多賽事場地。

玉山盃／吳祉恩先發率桃園晉4強 看齊社區出身沙子宸

玉山盃青棒賽桃園市今天與彰化縣交手，5任投手合計送出10K無失分，終場以6比0搶勝、晉級4強。先發投手吳祉恩連2年參賽不...

玉山盃／許庭愷享受危機張力先發勝 助台東擊退花蓮

玉山盃青棒賽台東縣今天與花蓮縣交手，台東縣投手許庭愷先發4局無失分，率隊以4比0搶勝；許庭愷玉山盃專職投球，笑說比起先發...

中職／兄弟女孩日打造「洲際高校」限定機台不只6學長還有隱藏版

中信兄弟隊「女孩日」暌違兩年回歸，將在6月21、22日於台中洲際棒球場登場，今年「《乙禾生醫》洲際高校野球部：直球對決吧...

中職／李多慧病倒只休1天就恢復！大讚台灣醫院「超有用」

味全龍韓籍啦啦隊女神李多慧日前因感冒病倒，在球場出現頭暈症狀，被送去打針。李多慧後來更新動態，透露已無大礙，並稱讚台灣醫院的藥超有用。 李多慧7日身體不適，不舒服的模樣讓粉絲們十分擔心，她當天發

中職／季冠軍風向球 上半季誰先達陣30勝？

中華職棒上半季爭冠進入尾聲，統一獅、中信兄弟隊乘著連勝氣勢，本周都要向被視為季冠軍風向球的卅勝叩關，未賽場次最多的樂天桃...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。