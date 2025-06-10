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中職／大巨蛋+14場總場次達66場 悍將抽到2波「假日蛋」
中華職棒今天公布賽程異動，台北大巨蛋釋出14場進行抽籤分配，這也讓本季大巨蛋例行賽場次達到66場，空降最多賽事場地。
中職上半季即將進入尾聲之際，台北大巨蛋也再釋出下半季6個檔期、共14場供職棒賽事使用，各球團昨日於聯盟舉行登記與抽籤會議，決定下半季台北大巨蛋的主場賽事分配。
此次釋出6個檔期包括假日場次：8月8-10日、8月15-17日、9月20-21日；以及平日場次：8月5-6日、8月12-13日、9月18-19日。由各球團向聯盟登記欲申請的檔期，經確認登記完成後進行抽籤。
抽籤先進行三個假日檔期的主場分配，隨後進行的平日檔期的抽籤，樂天桃猿隊獲得8月8-10日，富邦悍將隊則是拿到8月15-17日、9月20-21日；平日3檔則依序由味全龍、樂天桃猿、中信兄弟隊拿到。
今年共11座球場進行一軍賽事，賽程調整後，台北大巨蛋66場為最多，接著為新莊棒球場49場、桃園棒球場及澄清湖棒球場都是48場、台南棒球場48場、洲際棒球場45場、天母棒球場39場、嘉義市棒球場8場、花蓮棒球場3場、台東棒球場4場、斗六棒球場2場。
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