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玉山盃／吳祉恩先發率桃園晉4強 看齊社區出身沙子宸

中央社／ 桃園10日電
玉山盃桃園市隊獲勝。玉山盃臉書
玉山盃桃園市隊獲勝。玉山盃臉書

玉山盃青棒賽桃園市今天與彰化縣交手，5任投手合計送出10K無失分，終場以6比0搶勝、晉級4強。先發投手吳祉恩連2年參賽不畏大場面，看齊同為社區棒球出身的沙子宸。

114年玉山盃青棒賽勝部冠軍戰桃園市隊今天與彰化縣隊交手，桃園市隊5任投手接力登板，先發投手吳祉恩投3局無失分、最快球速143公里，投出5次三振、僅被敲出1支安打，另有1次觸身球保送。

劉任右中繼投1局沒被敲出安打，有1次三振，最快球速148公里，雷皓博、伍識均、哀宥宇依序登板，各投1局僅雷皓博被跑出1支內野安打，但都沒有失掉分數。

桃園市隊1局上靠著保送、觸身球保送、王興楷高飛犧牲打先馳得點，再靠著觸身球保送、邱聖安二壘打送回2分，4局上靠著2次保送、1支安打攻占滿壘，滿壘時再選到四壞保送擠回分數，7局上再攻下2分，順利拿下比賽勝利。

桃園市隊總教練吳柏宏表示，上一場用了2個投手，今天讓投手群輪流上去，希望維持對決打者的感覺；吳祉恩控球精準，直球會往好球帶兩邊跑是特質，只要位置控好，打者就不好攻擊。

此次桃園市投手戰力整齊，被問起選進吳祉恩的考量，吳柏宏表示，吳祉恩去年也有在玉山盃聯隊中，在母隊壽山高中是主力投手，面對大場面經驗多，看中他的控球和經驗。

吳祉恩認為今天表現比較不好的地方是觸身球，身體太想出力、放球點跑掉，自評連2年打玉山盃，投球更穩定、失投球減少，變化球的犀利度也有進步，加入聯隊刺激成長，吸收到很多新觀念。

吳祉恩高中才接受科班棒球訓練、棒球起步晚，他希望看齊同為社區棒球出身的旅美投手沙子宸。吳祉恩近期增重、提升身體素質，體重從75公斤增加至80公斤，畢業後走向還沒確定，打完玉山盃才會確定是否投入中職選秀。

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玉山盃 棒球

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