玉山盃／許庭愷享受危機張力先發勝 助台東擊退花蓮

玉山盃青棒賽台東縣今天與花蓮縣交手，台東縣投手許庭愷先發4局無失分，率隊以4比0搶勝；許庭愷玉山盃專職投球，笑說比起先發更喜歡危機中繼登板的張力、可以展現穩定性。

114年玉山盃全國青棒錦標賽台東縣隊今天在桃園青埔棒球場與花蓮縣交手，派出許庭愷先發，許庭愷1局上雖然有被敲出長打但沒有失分，4局再遇到危機，但關鍵時刻製造雙殺、化解可能失分危機。

許庭愷先發投4局，僅被敲出2支安打，投出4次三振、1次四壞保送，無失分，黃宇昇後援登板，投3局沒被敲出安打，投出3次三振、2次觸身球保送，也沒有失掉分數，許庭愷拿下勝投。

台東縣1局下靠著林顗勳三壘打先馳得點，4局下再靠著觸身球保送、四壞保送、張硯程適時安打再拿1分，6局下再起攻勢，單局2安、1保送，配合盜壘戰術再添2分保險分，順利搶勝。

台東縣隊總教練陳峰岳表示，許庭愷球速雖不快，但控球好搭配變化球，有位置、有速差，展現壓制力，場上有狀況時也都可以控制住局面。

許庭愷是投打二刀，之前為母隊台東體中主力三壘手，但從4月初U18東岸聯盟賽事到玉山盃，投球出賽比例增加；陳峰岳表示，玉山盃之後會為再跟許庭愷討論，看要專心練投手，還是要投打兼顧。

陳峰岳也提到，前兩場依序與桃園、高雄交手，都是高張力比賽，用到最後一兵一卒都上場了，今天感覺球員有疲勞感，但有提醒球員，越後面的比賽越關鍵，想要往下走還是要靠團隊。

許庭愷表示，投打兩邊都喜歡，近期比較多投球出賽，投球動作更順暢，除了跟教練團討論，也會看職棒投手的投球影片，學習大家的優點。

許庭愷先發、中繼都有出賽紀錄，但他笑說比較喜歡中繼，享受有狀況、危機張力時登板的感覺，也可以展現場上的穩定性。

許庭愷的哥哥是中職中信兄弟野手許庭綸，他表示平時有問題時才會找哥哥，也分享兄弟倆的相處，哥哥都用「激將法」刺激他。