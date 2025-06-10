中職／兄弟女孩日打造「洲際高校」限定機台不只6學長還有隱藏版

中信兄弟隊「女孩日」暌違兩年回歸，將在6月21、22日於台中洲際棒球場登場，今年「《乙禾生醫》洲際高校野球部：直球對決吧！學長！」活動，將球員打造成不同個性的學長，從憂鬱系男孩代表楊祥禾、治癒系男孩代表林吳晉瑋、溫柔系男孩代表伍立辰、調皮系男孩代表盧孟揚、腹黑系男孩代表宋晟睿，以及霸總系男孩代表陳冠穎，演藝六種不同個性的學長。

為了營造校園戀愛氛圍，兄弟球團將洲際棒球場打造成夢幻的洲際高校，讓每個角落都成為拍照景點，參與學長的日常互動外，更是推出限定機台「學長合影拍貼機」以及「我的命定學長抽卡機」，除了參與拍攝的主視覺六位學長外，還有高人氣名人堂學長隱藏版，等待球迷朋友親自來揭開神秘的面紗。

本次主題日推出「洲際高校格紋制服」主題球衣，以學院風格為發想並將球隊LOGO以校徽方式呈現、將格紋設計融入象徵初戀般的粉色系和夢幻的淡紫色調，打造出兩款洲際高校專屬制服，將有「心動粉」或「夢幻紫」兩種款式。女孩日相關周邊，還有偶像小卡、徽章、壓克力立牌以及抱枕等商品。

兄弟在6月21日邀請到新生代演員吳念軒擔任活動嘉賓，以《紅衣小女孩2》中飾演虎爺乩身林俊凱一角爆紅，獲得入圍第54屆金馬獎最佳新人的肯定。吳念軒將在賽前到主題攤位商品部進行快閃活動、並擔任本場比賽的開球嘉賓，也會在比賽中第二局的期間，到中信兄弟官方Twitch直播頻道與大家一同看比賽聊聊天。

6月21日、6月22日「《乙禾生醫》洲際高校野球部：直球對決吧！學長！」，兩天賽事對戰富邦悍將，進場球迷凡購買內野門票即可獲得「洲際高校入學禮盲包-學長寫真資料夾」乙款（數量有限，送完為止）。