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中職／李多慧病倒只休1天就恢復！大讚台灣醫院「超有用」

聯合新聞網／ 綜合報導
李多慧。截圖自Threads
李多慧。截圖自Threads

味全龍韓籍啦啦隊女神李多慧日前因感冒病倒，在球場出現頭暈症狀，被送去打針。李多慧後來更新動態，透露已無大礙，並稱讚台灣醫院的藥超有用。

李多慧7日身體不適，不舒服的模樣讓粉絲們十分擔心，她當天發文透露自己感冒，「一整天都像坐在船上一樣頭暈頭痛，休息時間稍微閉上眼睛休息一下，結果朋友們都沒有叫醒我，讓我好好休息，真的好溫暖的朋友們。」

原本粉絲預估李多慧需休息2至3天時間，結果8日晚間就恢復活力，發文分享躺在沙發穿著拖鞋的慵懶照，她表示，「大家！我回來啦！台灣醫院的藥真的超有用，只花了一天就讓我好多了，雖然聲音還有一點像男生哈哈。」

貼文曝光後，粉絲們紛紛表示，「穿拖鞋出門喔？已經這麼台灣化了嗎」、「多慧辛苦了，要多休息」、「建議還是多休息粉絲們會體諒的，台灣大熱天不是開玩笑的」、「還是要多喝水多休息啦，藥只是輔助」、「看到妳好起來就開心了」。

由 @isabellathatgirll 發佈
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李多慧 啦啦隊

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