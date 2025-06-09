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中職上半季 誰先30勝？

聯合報／ 記者陳宛晶／綜合報導

中華職棒上半季爭冠進入尾聲，統一獅中信兄弟隊乘著連勝氣勢，本周都要向被視為季冠軍風向球的卅勝叩關，未賽場次最多的樂天桃猿隊也還有機會拖住領先集團的腳步。

獅隊上周橫掃味全龍隊、兄弟橫掃富邦悍將隊，戰績大進補，反觀原本也處領先集團的龍隊元氣大傷，目前已經跌到第四位。手握廿八勝的獅隊、廿七勝的兄弟都有機會在本周挑戰卅勝大關，過往先取得卅勝的球隊，有破九成最終拿下季冠軍。

獅隊最快可在十二日點亮上半季封王魔術數字Ｍ十，本周賽程難度指數逐步攀升。前三場將對上他們的兩部「勝場提款機」，本季面對悍將握有七勝一敗、對戰台鋼雄鷹則是七勝二敗，接著周末兩天在台南主場與兄弟上演「天王山之戰」，這也將是上半季「獅象大戰」最後碰頭，前十場交手由兄弟握有八勝二敗。

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統一獅 中華職棒 中信兄弟

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