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中職／獅隊本周最快亮燈在12日 周末力拚心魔兄弟才是氣勢分水嶺

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
統一獅隊。記者蘇健忠／攝影
統一獅隊。記者蘇健忠／攝影

統一獅中信兄弟隊乘著連勝氣勢，本周都要向被視為季冠軍風向球的30勝叩關，兩軍周末在台南棒球場上演「天王山之戰」，獅隊過不過得了心魔這關，可能將成為上半季冠軍的氣勢分水嶺。

獅隊上周橫掃味全龍隊、兄弟橫掃富邦悍將隊，戰績大進補，反觀原本也處領先集團的龍隊元氣大傷，目前已經跌到第4位。手握28勝的獅隊、27勝的兄弟，都有機會在本周挑戰30勝大關。

獅隊最快可在12日點亮上半季封王魔術數字，亮燈路徑為10日獅隊擊敗悍將，且兄弟輸、猿隊輸，接著12日獅隊擊敗雄鷹，且兄弟擊敗猿隊，將點亮M10。

獅隊本周賽程難度指數逐步攀升，前三場將對上他們的兩部「勝場提款機」，本季面對悍將握有7勝1敗、對戰雄鷹則是7勝2敗，接著周末兩天在台南主場與兄弟交手上演「天王山之戰」，這也將是上半季「獅象大戰」最後碰頭，前10場交手由兄弟握有8勝2敗的壓倒性優勢。

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統一獅 富邦悍將 中信兄弟

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