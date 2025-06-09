新北大巨蛋該落腳在哪？議員推樹林大柑園、做好這條件效益就好

外界關注新北大巨蛋選址將落腳何處，民進黨新北議員廖宜琨今質詢相關問題，他推薦新北大巨蛋可選址在樹林大柑園，先把交通做好，再讓大巨蛋進駐，相信未來開演唱會效益很好。市長侯友宜表示，會再請專家學者提供意見。

新北大巨蛋規畫容納5萬人、高75公尺，勝過台北大巨蛋，六個潛在場址包括板樹體育館、樹林大柑園、三峽麥子園、淡海新市鎮、土城看守所、樹林機五南側。

廖宜琨表示，這6個地點都已看過，各有好壞，最大問題是交通及未來可塑性，以市長曾去日本考察東京西武巨蛋，以及有去看日本筑波快線為例，西武不是市中心，但因為有巨蛋帶動發展，筑波快線每個車站設計，後續帶動人口聚集，大巨蛋考量上應該以這種方向規畫，不是看到哪裡人口密集就塞東西，這樣不但土地成本貴，還要考慮噪音問題、道路能否拓寬及塞車等交通問題。

侯友宜問廖宜琨，簡報只提大柑園，那轄區其他地點不推薦嗎？廖宜琨指出，要撐起大巨蛋，各個環境因素都要探討，板樹體育館周邊路廊無法再做大規模改變，現況已很塞車，麥子園離高速公路還有一段距離，除非交通大改變，不然路線勢必會經過三峽北大特區，民眾也會陳情抱怨疏散演唱會人潮非常塞車。

廖宜琨表示，大柑園地區有與北大、樹林區隔，是自成一區，也有高速公路、台65線延伸也有經過，很多交通路網可以連貫，也可以把道路拓寬至20、30米，比其他選項更好，網友看大柑園現況怎麼可能這樣做，只要先把交通網絡做好，再讓大巨蛋進駐，未來開演唱會，也能吸引隔壁桃園來看，相信會做得比高雄更好。

最後，廖宜琨也說，大巨蛋周邊環境，要拜託市長跟各局處首長要做更好更完善，未來可提供足夠停車空間，不論搭捷運、開車走快速道路或高速公路，還有樹林交流道要改善，都是讓地方發展更好的步驟。侯友宜表示，會請更多專家學者提供意見，及收集民眾看法，大柑園的整體發展，也是新的里程碑。