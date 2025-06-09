快訊

逢大畢典性平生波...家長對峙開罵 男大生唱完KTV竟對女同學強吻、熊抱

影／洛杉磯市中心禁止集會！記者腿部中橡膠子彈 警瞄準開槍畫面曝

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／獅隊補賽周打4場 悍將、桃猿6連戰最硬

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
補賽周合計13場比賽，富邦悍將(圖)、樂天桃猿隊6場最多。 中央社
補賽周合計13場比賽，富邦悍將(圖)、樂天桃猿隊6場最多。 中央社

中華職棒今天公布補賽周賽程，目前戰績領跑的統一獅隊，確定24日在新莊面對富邦悍將、27日在嘉義市面對台鋼雄鷹隊，加上先前排定的28、29日，補賽周累積4場比賽。

補賽周合計13場比賽，富邦悍將、樂天桃猿隊6場最多，兩隊都將從周二起進行6連戰；味全龍、統一獅隊都是4場，中信兄弟、台鋼雄鷹隊3場最少。

獅隊目前戰績28勝18敗居龍頭，領先排名第二的兄弟1.5場勝差，本周5場都是主場賽事，下周則是客場5連戰，分別北伐新莊、桃園、天母棒球場，若未能在表定賽程封王，補賽周的4場包括2場主場、2場客場。

中職上半季6隊補賽周場次

富邦悍將 6場

樂天桃猿 6場

味全龍 4場

統一獅 4場

台鋼雄鷹 3場

中信兄弟 3場

補賽周賽程。圖／中華職棒提供
補賽周賽程。圖／中華職棒提供

🔥《獅吼臺南棒球訂製書》| 嘖嘖百萬火速達標

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

《NBA總冠軍賽預測抽大獎》

▪ 總冠軍賽最後預測機會！喬丹經典公仔、Apple Watch等你拿🔥🔥🔥

樂天桃猿 富邦悍將 台鋼雄鷹

延伸閱讀

中職／單周4敗加速爐主之路 悍將最快本周鎖上墊底牢籠

中職／悍將穿藍鑽球衣「攻蛋」 起亞虎啦啦隊再助陣李珠珢好友一起來

中職／3連戰42安31分狂電悍將 最後一戰平野給岳東華100分

中職／石萬金優質先發、魔鷹開轟 雄鷹斷桃猿主場連勝紀錄

相關新聞

中職／單周4敗加速爐主之路 悍將最快本周鎖上墊底牢籠

富邦悍將隊上周4戰全敗、推進6連敗，加速爐主之路，目前上半季單獨墊底指數已經只剩7，最快本周在台北大巨蛋的主場戰役，就會...

玉山盃／蘇嵐鴻最速148公里球探聚集 暫不考慮選秀

玉山盃青棒賽高雄市隊今天以6比7吞敗淘汰，投手蘇嵐鴻登板，本壘後方球探聚集，中繼2局失2分責失分、最快球速148公里，身...

中職／獅隊補賽周打4場 悍將、桃猿6連戰最硬

中華職棒今天公布補賽周賽程，目前戰績領跑的統一獅隊，確定24日在新莊面對富邦悍將、27日在嘉義市面對台鋼雄鷹隊，加上先前...

中職／悍將穿藍鑽球衣「攻蛋」 起亞虎啦啦隊再助陣李珠珢好友一起來

富邦悍將隊「G!POP流行音樂節」將於6月14、15日重磅登場，球團再度攜手富邦證券集結台、韓好歌嗨翻台北大巨蛋，悍將們...

中職／3連戰42安31分狂電悍將 最後一戰平野給岳東華100分

中信兄弟隊今天在新莊球場又以8：3獲勝，3連戰橫掃富邦悍將隊，一共攻下31分，總教練平野惠一賽後表示，打擊一定會有好和不...

中職／高承睿進場看樂天桃猿比賽 獲得林泓育手繪小禮物

桌球好手「柚子同學」高承睿進場看中職賽事，樂天桃猿特別準備林泓育手繪吉祥物並寫下「相信自己努力」禮物，先前打世錦賽收到桃...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。