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中職／獅隊補賽周打4場 悍將、桃猿6連戰最硬
中華職棒今天公布補賽周賽程，目前戰績領跑的統一獅隊，確定24日在新莊面對富邦悍將、27日在嘉義市面對台鋼雄鷹隊，加上先前排定的28、29日，補賽周累積4場比賽。
補賽周合計13場比賽，富邦悍將、樂天桃猿隊6場最多，兩隊都將從周二起進行6連戰；味全龍、統一獅隊都是4場，中信兄弟、台鋼雄鷹隊3場最少。
獅隊目前戰績28勝18敗居龍頭，領先排名第二的兄弟1.5場勝差，本周5場都是主場賽事，下周則是客場5連戰，分別北伐新莊、桃園、天母棒球場，若未能在表定賽程封王，補賽周的4場包括2場主場、2場客場。
中職上半季6隊補賽周場次
富邦悍將 6場
樂天桃猿 6場
味全龍 4場
統一獅 4場
台鋼雄鷹 3場
中信兄弟 3場
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