玉山盃／蘇嵐鴻最速148公里球探聚集 暫不考慮選秀

玉山盃青棒賽高雄市隊今天以6比7吞敗淘汰，投手蘇嵐鴻登板，本壘後方球探聚集，中繼2局失2分責失分、最快球速148公里，身體有點不適退場，蘇嵐鴻畢業動向受矚目，但目前暫不考慮中職選秀。

114年玉山盃青棒賽高雄市隊實力被看好，但首戰就不敵宜蘭、落入敗部，今天與台東縣交手，鏖戰至延長賽第9局吞敗淘汰。

高雄市隊今天動用3任投手，鄭品紳先發6局失掉2分責失分，展現不錯壓制力、無關勝敗；張榮勳表示，鄭品紳今天表現不錯，但後面接替的投手沒有守住。

蘇嵐鴻中繼登板投2局，被敲出3支安打，投出3次三振、1次四壞保送，失掉4分（2分責失分），鄭鈞澤後援登板，投0.1局失1分非責失分吞敗。

張榮勳提到，此批戰力不錯，選手們也有信心可以打入4強，輸球後大家都哭了，打擊的部分狀況都有維持住，但投手前2場比賽就出現過多的保送，是輸球最大主因。

身高188公分的投手蘇嵐鴻登板，本壘後方大批球探聚集，蘇嵐鴻被看好有旅外潛力，今天最快球速飆到148公里，但總教練張榮勳透露，蘇嵐鴻投球過程中有反應好像喘不過氣，也選擇沒有讓他續投9局，並提到蘇嵐鴻雖然狀況不錯，但延長賽1人出局、領先4分的局面，先投出了保送是比較大的致命傷。

蘇嵐鴻表示，喘不過氣的狀況之前也發生過一次，今天投球狀況算不錯，輸球蠻遺憾的，自認控球還可以更好，心態也要再穩一點。

蘇嵐鴻若投入中職選秀預期將牽動首輪各隊考量，但蘇嵐鴻一直以旅外為目標，他表示目前暫時沒有考慮投入中職選秀。

玉山盃青棒賽曾睿豪後援穩守 台東延長賽搶勝續命

114年玉山盃青棒賽敗部賽事台東縣沒有退路，9日與高雄市鏖戰至延長賽，台東縣隊靠著強迫取分跑回致勝分，以7比6搶勝、敗部續命。圖為台東縣球員開心慶祝。中央社

玉山盃青棒賽敗部賽事台東縣沒有退路，今天與高雄市鏖戰至延長賽，8局下楊益關鍵追平安，曾睿豪9局上後援穩守，台東縣9局下靠著強迫取分戰術跑回致勝分，以7比6搶勝、敗部續命。

114年玉山盃青棒賽敗部賽事台東縣今天與高雄市交手，高雄市隊2局上先拿下2分，台東縣前4局沒有拿下分數，5局下靠著觸身球保送、四壞保送、犧牲觸擊、暴投先跑回1分，再靠著滾地球跑回追平分。

兩隊7局打完2比2僵持不下，延長賽8局上高雄市隊攻下4分，台東縣展現韌性，8局下靠著保送、古哲勳先拿1分，2人出局後林顗勳內野安打送回第2分，楊益代打敲出關鍵安打、一棒送回2分扳平比數。

兩隊9局續戰，台東縣隊1人出局後換上曾睿豪後援登板，連抓2個出局數、1分未失穩守；9局下台東縣隊靠著野手選擇、強迫取分戰術跑回致勝分。

台東縣隊先發投手陳世展投5.1局失掉2分（1分責失分）無關勝敗，李育朋中繼投1.2局失掉4分（1分責失分）、黃宇昇接手投1.1局無失分拿下勝投、曾睿豪後援0.2局沒有掉分、有救援成功。

台東縣隊總教練陳峰岳表示，今天先發投手陳世展投得不差，但比賽前半段有受到守備影響，鏖戰至延長賽9局1人出局，選擇換上左投曾睿豪的原因，主要是觀察曾睿豪昨天登板狀況不錯，剛好也對上高雄的打者棒次，今天上場也都可以很快搶下好球數。

落入敗部每場比賽都沒有退路，今天鏖戰至延長賽，陳峰岳坦言，把可以換的人選都換上了，也是賭注，還好最後戰術執行成功跑回致勝分。

楊益回幸運地延長賽代打建功 玉山盃助台東搶勝

玉山盃青棒賽台東縣隊楊益回「幸運地」桃園出賽，關鍵追平安建功，率隊延長賽9局以7比6擊敗高雄市隊、敗部續命，楊益透露，板凳待命時就有觀察，揮棒準備想讓教練看見開心把握機會建功。

114年玉山盃青棒賽台東縣隊今天在桃園青埔棒球場與高雄市隊交手，兩隊7局打完2比2僵持不下，延長賽8局上高雄市靠著台東縣隊不穩，包括出現失誤、暴投、安打攻下4分。

台東縣隊8局下追分，靠著保送、古哲勳安打先拿1分，2人出局後林顗勳內野安打送回第2分，楊益代打捕手棒次，敲出關鍵安打、一棒送回2分扳平比數，台東縣9局下再靠著強迫取分跑回致勝分搶勝。

楊益被總教練陳峰岳點名是關鍵，之前打擊狀況不是很好，關鍵打席換楊益上場代打，提醒他把棒子握短一點，昨天對桃園比賽，先習慣了球速逼近150公里的投手，面對高雄市隊投手蘇嵐鴻也更能適應速球。

楊益透露8局上在板凳時就有觀察，因為捕手有失誤，感覺心情會受到影響，知道可能有機會上場代打，所以在一旁揮棒準備，希望讓教練看到他，獲得代打機會，就是希望敲出安打、幫助球隊續命。

楊益是桃園人，高中到台東打球，他表示對於青埔棒球場很熟悉，過去常在這邊比賽，有幸運地的感覺，第一次遇到這麼緊張的局面上場代打建功、很興奮。