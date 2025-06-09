快訊

半導體風雲／台積轉向「美國優先」戰略 日德建廠放緩

中職／單周4敗加速爐主之路 悍將最快本周鎖上墊底牢籠

恭喜！劉品言、連晨翔結婚 曬婚紗照藏爆炸宣言

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／單周4敗加速爐主之路 悍將最快本周鎖上墊底牢籠

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
富邦悍將隊上周4戰全敗，加速墊底之路。記者陳正興／攝影
富邦悍將隊上周4戰全敗，加速墊底之路。記者陳正興／攝影

富邦悍將隊上周4戰全敗、推進6連敗，加速爐主之路，目前上半季單獨墊底指數已經只剩7，最快本周在台北大巨蛋的主場戰役，就會確定再收一次半季墊底。

悍將上周4場比賽先在花蓮以0：5遭到味全龍隊完封，另一場則是因雨延賽，接下來在新莊主場的3連戰被中信兄弟隊清盤，4場都輸得毫無抵抗能力，得失分比為8比36。

悍將目前戰績12勝32敗，已落後第5的台鋼雄鷹隊8.5場勝差，最快本周就會確定爐主位置。雄鷹今天起到13日分別對戰兄弟1場、統一獅隊2場，悍將則是過招獅隊1場、龍隊2場，如果雄鷹3勝、悍將3敗，且樂天桃猿隊3場拿1勝，就會確定悍將「保底」並列墊底，若14日雄鷹擊敗龍隊或悍將輸給猿隊，則會進一步底定悍將上半季獨自墊底。

從2017年展開的悍將球團史，過去經歷16個半季，已經累積8次半季墊底，包括2017年上半季、2018年下半季、2020年上半季、2021年下半季（與樂天桃猿並列）、2022年上半季、2023年上半季、2023年下半季、2024年下半季。

此外，2009年起啟用120場賽季以來，半季最多敗紀錄為2022年悍將上半季43敗，悍將還剩16場比賽要打，若輸超過11場，將自己改寫自己的糗紀錄。

🔥《獅吼臺南棒球訂製書》| 嘖嘖百萬火速達標

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

《NBA總冠軍賽預測抽大獎》

▪ 總冠軍賽最後預測機會！喬丹經典公仔、Apple Watch等你拿🔥🔥🔥

樂天桃猿 富邦悍將 台鋼雄鷹

延伸閱讀

中職／悍將穿藍鑽球衣「攻蛋」 起亞虎啦啦隊再助陣李珠珢好友一起來

中職／3連戰42安31分狂電悍將 最後一戰平野給岳東華100分

中職／石萬金優質先發、魔鷹開轟 雄鷹斷桃猿主場連勝紀錄

中職／投手犯規送分原因也太搞笑 羅戈說是眼鏡起霧造成

相關新聞

中職／單周4敗加速爐主之路 悍將最快本周鎖上墊底牢籠

富邦悍將隊上周4戰全敗、推進6連敗，加速爐主之路，目前上半季單獨墊底指數已經只剩7，最快本周在台北大巨蛋的主場戰役，就會...

中職／3連戰42安31分狂電悍將 最後一戰平野給岳東華100分

中信兄弟隊今天在新莊球場又以8：3獲勝，3連戰橫掃富邦悍將隊，一共攻下31分，總教練平野惠一賽後表示，打擊一定會有好和不...

中職／「我場外事情多…」陳傑憲敲致勝安 感謝隊友不放棄

統一獅隊今天以6：4擊敗味全龍隊，在一場拉鋸戰中勝出，陳傑憲在8局上的2分打點安打不僅逆轉比數，更帶動單局4分攻勢，他坦...

中職／悍將穿藍鑽球衣「攻蛋」 起亞虎啦啦隊再助陣李珠珢好友一起來

富邦悍將隊「G!POP流行音樂節」將於6月14、15日重磅登場，球團再度攜手富邦證券集結台、韓好歌嗨翻台北大巨蛋，悍將們...

中職／高承睿進場看樂天桃猿比賽 獲得林泓育手繪小禮物

桌球好手「柚子同學」高承睿進場看中職賽事，樂天桃猿特別準備林泓育手繪吉祥物並寫下「相信自己努力」禮物，先前打世錦賽收到桃...

中職／石萬金優質先發、魔鷹開轟 雄鷹斷桃猿主場連勝紀錄

中職台鋼雄鷹隊今天靠著投手石萬金6局無失分優質先發，魔鷹個人本季第14轟出爐，雄鷹隊以7比4擊敗樂天桃猿，中止近期2連敗...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。