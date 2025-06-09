中職／單周4敗加速爐主之路 悍將最快本周鎖上墊底牢籠

富邦悍將隊上周4戰全敗、推進6連敗，加速爐主之路，目前上半季單獨墊底指數已經只剩7，最快本周在台北大巨蛋的主場戰役，就會確定再收一次半季墊底。

悍將上周4場比賽先在花蓮以0：5遭到味全龍隊完封，另一場則是因雨延賽，接下來在新莊主場的3連戰被中信兄弟隊清盤，4場都輸得毫無抵抗能力，得失分比為8比36。

悍將目前戰績12勝32敗，已落後第5的台鋼雄鷹隊8.5場勝差，最快本周就會確定爐主位置。雄鷹今天起到13日分別對戰兄弟1場、統一獅隊2場，悍將則是過招獅隊1場、龍隊2場，如果雄鷹3勝、悍將3敗，且樂天桃猿隊3場拿1勝，就會確定悍將「保底」並列墊底，若14日雄鷹擊敗龍隊或悍將輸給猿隊，則會進一步底定悍將上半季獨自墊底。

從2017年展開的悍將球團史，過去經歷16個半季，已經累積8次半季墊底，包括2017年上半季、2018年下半季、2020年上半季、2021年下半季（與樂天桃猿並列）、2022年上半季、2023年上半季、2023年下半季、2024年下半季。

此外，2009年起啟用120場賽季以來，半季最多敗紀錄為2022年悍將上半季43敗，悍將還剩16場比賽要打，若輸超過11場，將自己改寫自己的糗紀錄。