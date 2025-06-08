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中職／3連戰42安31分狂電悍將 最後一戰平野給岳東華100分
中信兄弟隊今天在新莊球場又以8：3獲勝，3連戰橫掃富邦悍將隊，一共攻下31分，總教練平野惠一賽後表示，打擊一定會有好和不好的時候，不可能永遠好，重點是有人狀況不好時，其他打者可以火力支援。
兄弟這3戰安打都達二位數，合計出現42安，包括5支全壘打，許基宏一個人就包辦4支；今天全隊雖未再開轟，但又出現16支安打，岳東華5打數4安打、攻下1分打點，詹子賢也有3安猛打，岳政華、曾頌恩、張仁瑋各有2安。
平野惠一說：「岳東華今天真的100分，希望他繼續保持好好選球，不要追打壞球。」
兄弟這3戰狠狠修理悍將投手群，比賽結果一面倒；平野惠一表示，球隊不能完全只靠打擊，否則高低伏太大不是好事，碰到好投手必須纏鬥，想辦法把他打下來，未安打或是2出局也可得分，才是更要重視的細節。
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