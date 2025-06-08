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中職／投手犯規送分原因也太搞笑 羅戈說是眼鏡起霧造成

聯合報／ 記者藍宗標／新北即時報導
中信兄弟隊洋投羅戈優質先發，生涯首次擊敗老東家富邦悍將隊。記者陳正興／攝影
中信兄弟隊洋投羅戈優質先發，生涯首次擊敗老東家富邦悍將隊。記者陳正興／攝影

中信兄弟隊今天在新莊球場以8：3擊敗富邦悍將隊，完成3連戰橫掃，洋投羅戈先發6局失兩分，只有1分自責，生涯首次擊敗老東家，他說：「對到悍將沒什麼特別，和各隊交手都是一樣的態度，拿出最佳表現幫助球隊贏球。」

羅戈用97球完成6局任務，被揮出5支安打，失兩分只有1分自責，開季3連敗後4連勝，飆出12次三振寫下個人單場新高，58K暫居中職三振王。

今天唯一美中不足是5局下出現投手犯規，奉送悍將1分，還好當時已經7：2領先；羅戈賽後笑說：「當時眼鏡起霧，身體動了一下，因為眼鏡問題掉分，還是生涯首次發生；今天溼氣很重，峴得起投來太悶。」

職業生涯原本單場最多11K，今天在新莊球場破紀錄，羅戈先是感謝上帝，接著表示，每場比賽三振次數不同有很多因素，此役有效執行所有球種和控球，才會有好結果。

羅戈今年改披兄弟球衣，4月3日首次登板就是對決悍將，當時先發5局失1分敗投，今天繳出優質內容奪勝；賽後談到3連敗後4連勝，他說：「隨著投球場次愈來愈多，身體感覺和節奏也愈來愈好。」

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羅戈 富邦悍將 中職

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