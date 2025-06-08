中職／投手犯規送分原因也太搞笑 羅戈說是眼鏡起霧造成
中信兄弟隊今天在新莊球場以8：3擊敗富邦悍將隊，完成3連戰橫掃，洋投羅戈先發6局失兩分，只有1分自責，生涯首次擊敗老東家，他說：「對到悍將沒什麼特別，和各隊交手都是一樣的態度，拿出最佳表現幫助球隊贏球。」
羅戈用97球完成6局任務，被揮出5支安打，失兩分只有1分自責，開季3連敗後4連勝，飆出12次三振寫下個人單場新高，58K暫居中職三振王。
今天唯一美中不足是5局下出現投手犯規，奉送悍將1分，還好當時已經7：2領先；羅戈賽後笑說：「當時眼鏡起霧，身體動了一下，因為眼鏡問題掉分，還是生涯首次發生；今天溼氣很重，峴得起投來太悶。」
職業生涯原本單場最多11K，今天在新莊球場破紀錄，羅戈先是感謝上帝，接著表示，每場比賽三振次數不同有很多因素，此役有效執行所有球種和控球，才會有好結果。
羅戈今年改披兄弟球衣，4月3日首次登板就是對決悍將，當時先發5局失1分敗投，今天繳出優質內容奪勝；賽後談到3連敗後4連勝，他說：「隨著投球場次愈來愈多，身體感覺和節奏也愈來愈好。」
🔥《獅吼臺南棒球訂製書》| 嘖嘖百萬火速達標
《NBA總冠軍賽預測抽大獎》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言