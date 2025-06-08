中職／「我場外事情多…」陳傑憲敲致勝安 感謝隊友不放棄

統一獅隊今天以6：4擊敗味全龍隊，在一場拉鋸戰中勝出，陳傑憲在8局上的2分打點安打不僅逆轉比數，更帶動單局4分攻勢，他坦言自己「最近事情比較多」，很開心能扛下壓力為球隊貢獻勝利。

獅隊今天4局上先馳得點，但6局下被超前，7局上追平後，7局下又丟掉1分落後，直到8局上面對剛上場的王維中，連敲5支安打、攻下4分才看見勝利之路。

陳傑憲表示，今天一開始被對方投手壓制，自己家的先發投手梅賽斯也很認真想守下來，比賽從落後又追平，到自己那個打席之前，隊友都一直不放棄，「很感謝我們團隊，堅持到這個時候，我也開心能在那個局面打下致勝分。」

陳傑憲因為場外事件，近期一舉一動都受到關注，他也說：「我的部分最近事情比較多，以至於在場上的表現，我覺得沒那麼自然，很感謝那個局面是我可以扛下壓力，為球隊製造勝利、很開心。」

王維中不算好攻擊的投手，但獅隊卻能一棒接一棒串連起攻勢，陳傑憲也說，自己當下只想推進跑者，讓下一棒林安可有攻擊機會，「但沒辦法，2好球只能攻擊，那球維中也失投偏高，剛好被我掌握，運氣成分也滿高的。」

獅隊完成對龍隊的三連戰橫掃，陳傑憲透露，三連戰開打前總教練林岳平就有集合跟大家說「雖然重要，但不管好與壞，大家一起承擔」，陳傑憲說：「他講這句話之後，大家心理壓力會小一點，一直想要贏的話，壓力會比較大，我想總教練講這些是希望我們在場上自然展現。」