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中職／三連戰橫掃龍沒有預期 林岳平談陳傑憲：有好有壞

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
統一獅隊今天以6：4擊敗味全龍隊，完成三連戰橫掃。記者蘇健忠／攝影
統一獅隊今天以6：4擊敗味全龍隊，完成三連戰橫掃。記者蘇健忠／攝影

統一獅隊今天以6：4擊敗味全龍隊，在三連戰完成橫掃，總教練林岳平點出陳傑憲的「Keyman」角色，而能夠完成橫掃要歸功這三場先發投手、打線都有跳出來。

此戰雙方到中後段都拉不開差距，林岳平指出，今天雙方投手表現都很好，才會有這場拉鋸戰出現，但氣勢轉變在第7局，許哲晏敲出的雙殺對方沒有完成，「如果那分沒有拿下，或許就是1：2到最後。」

直到第8局龍隊先發投手鋼龍退場、王維中接替，獅隊一口氣從他手中打下5支安打才要回領先，陳傑憲在關鍵時刻貢獻了逆轉比數的2分打點安打。

林岳平先說：「9局上（二、三壘有人）需要他攻勢的時候，也有無效攻擊（敲出滾地球），表現有好有壞。」但也補充，「他是關鍵時刻可以發揮的Keyman，這點做得很好，希望他保持。」

三連戰開打前獅隊與龍隊排名上半季前二，獅隊完成橫掃後拉開差距，林岳平表示，開打前沒有預期這樣的成果，「可以說三場先發投手都投很好，打線無論領先、落後都能搶分。」

統一獅隊今天以6：4擊敗味全龍隊，完成三連戰橫掃。記者蘇健忠／攝影
統一獅隊今天以6：4擊敗味全龍隊，完成三連戰橫掃。記者蘇健忠／攝影

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陳傑憲 林岳平

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