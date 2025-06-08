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中職／悍將3天被兄弟狂電31分遭橫掃 隊史近5年最淒慘3連戰

聯合報／ 記者藍宗標／新北即時報導
中信兄弟隊洋投羅戈優質先發，奪下本季第4勝。記者陳正興／攝影
中信兄弟隊洋投羅戈優質先發，奪下本季第4勝。記者陳正興／攝影

富邦悍將隊毫無主場優勢，今天在新莊棒球場又以3：8不敵中信兄弟隊，不但3連戰遭橫掃，而且吞下6連敗，包括6月5戰全敗，上半季戰績掉到12勝32敗，愈來愈甩不掉排名墊底的命運。

兄弟洋投羅戈先發6局，被揮出5支安打，失兩分只有1分自責，優質表現奪下本季第4勝，也是開季3連敗後4連勝；這是羅戈生涯首次擊敗老東家悍將，飆出12次三振寫下個人單場新高，賽後獲選MVP。

悍將對戰兄弟4連敗，本季交手10場只有3勝7敗，這次3連戰在新莊主場被攻下31分，包括前兩戰3：11、2：12慘敗，成為2021年例行賽起，隊史近5年失分最多的3連戰。

兄弟打線今天出現16支安打，岳東華5打數4安打、攻下1分打點，詹子賢也有3安猛打，岳政華、曾頌恩、張仁瑋各有2安，5局上攻下5分奠定勝基；悍將全場11支安打，林澤彬4打數3安打，高捷、范國宸、董子恩都是2安。

悍將唯一值得安慰是3連戰人氣十足，新莊球場前天8951人進場，昨天滿場11600人，今天又有10360人，3場比賽合計30911人，單場平均破萬，成為本季新莊球場人氣最旺的系列賽。

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羅戈 富邦悍將

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