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中職／陳傑憲一棒決勝！猛獅逆轉勝 三連戰橫掃龍隊
尋求橫掃的統一獅隊今天與味全龍隊在後段纏鬥，直到陳傑憲一支兩分打點逆轉安打為比賽定調，獅隊也靠著8局上的4分攻勢，最終以6：4擊敗味全龍隊，達成本季首次對龍隊三連戰橫掃之外也取得4連勝，持續保住龍頭。
前3局沉寂的兩隊打線在第4局陸續甦醒，4局上林安可的適時安打為獅隊先馳得點，不過6局下2出局、滿壘時蔣少宏的安打灌進2分反超前。
7局上獅隊一度靠著攻上三壘後的滾地推進追平比數，然而7局下胡智爲接手後出現保送加上連續2支安打，朱育賢的內野安打敲回1分超前。
8局上獅隊把握鋼龍退場，面對剛登板的王維中連敲5支安打，陳傑憲的一壘安打有2分打點，一棒要回領先，接著林安可三壘安打、潘傑楷一壘安打各有1分打點，拉開到6：3；龍隊在9局下靠吉力吉撈．鞏冠的適時安打追回1分。
獅隊先發投手梅賽斯6局被敲8支安打，不過僅失2分，退場時一度落後但不用承擔敗投；龍隊鋼龍雖然繳出7局失2分的優質先發，一度握有勝投資格，但退場後風雲變色，兩人皆無關勝敗。
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