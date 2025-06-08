華南青少棒／MVP陳瑞鑫助新北連霸 獲亞錦賽組訓權

華南青少棒賽今天冠軍戰是「雙北內戰」，新北市隊陳瑞鑫3安3打點，率隊以4比3擊敗台北市隊、完成連霸，也取得今年亞洲青少棒賽台灣隊組訓權，陳瑞鑫獲選賽會MVP。

114年華南金控盃全國青少棒賽冠軍戰今天在三重棒球場舉行，新北市隊開賽積極搶分，2局上林冠宇率先敲出安打，靠著保送、滾地球、觸身球保送攻占滿壘，陳瑞鑫適時安打，一棒送回2分，幫助球隊取得領先。

新北市隊4局上攻勢再起，靠著保送、陳泊佑安打攻占得點圈，陳瑞鑫補上安打再添1分，李翊瑋延續攻勢敲安，替球隊多添1分保險分。

台北市隊前3局沒能拿下分數，4局下靠著林品佑安打先追1分，6局下郭宇恩、鄭文哲接連二壘打再拿1分，2人出局後靠著保送、黃子齊安打再追1分，但攻勢沒有延續吞敗。

新北市隊先發投手方鉦凱投3.2局失1分、無關勝敗，黃承勳中繼2局失2分、拿下勝投，徐毅超後援1.1局無失分，拿下救援成功。

新北市隊完成連霸，陳瑞鑫冠軍戰3安3打點，獲選賽會最有價值球員（MVP），李翊瑋拿下投手獎，教練獎為邱耀宇；台北市隊官上竣拿下打擊獎，黃子齊則拿下打點獎、全壘打獎。