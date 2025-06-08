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中職／江坤宇代打三振收工 平野惠一就是要讓他維持全勤
中信兄弟隊游擊手江坤宇前天因觸身球造成手部腫脹，昨天9局上以代打身分上場，本季維持46場比賽全勤紀錄，兄弟總教練平野惠一今天賽前表示，身為教頭要為選手爭取各種機會。
兄弟對富邦悍將隊3連戰前兩戰，分別以11：3、12：2大勝，兩隊今天繼續在新莊球場交手，江坤宇應有機會在比賽後半段亮相。
平野惠一表示，希望江坤宇為下次出賽做好準備，後天就可先發出賽（台中洲際棒球場對台鋼雄鷹隊）。
平野惠一舉例，選手生涯出賽1千場和999場就是會有差別，到了季末打擊率3成、2成99也不一樣，可能只差一場比賽就可達到目標，或是拿到個人獎。
他表示，選手本身可能沒有注意這些事，但自己有經驗，所以有機會就要隨時幫他們爭取。
江坤宇昨天9局上代打被三振，成為兄弟最後一個出局數，平野惠一今天被問到是否和他的全勤紀錄有關，很直接說：「當然。」
宋晟睿昨天也是第9局上場代打，同樣被三振，也保有46場比賽全勤。
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