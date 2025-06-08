中職／統一獅林子崴手肘腫脹下二軍 拉劉予承上一軍
中職統一獅隊今天將投手林子崴下放二軍，並拉上投手劉予承。獅隊總教練林岳平表示，林子崴是因為手肘發炎、有點腫脹，讓他到二軍做調整，這是林子崴本季第2度下二軍。
林子崴在4月29日時因為有心悸症狀、自律神經異常，被下放二軍，經過檢查之後並無大礙，並在5月15日回到一軍，不過他上次出賽已經是5月27日的事情。
林子崴今天被下放二軍，之前調整球速的劉予承回到一軍。林岳平指出，「這幾天（林子崴）雖然沒有出賽，但他練習完手有點腫，應該是輕微發炎，讓他下去做個調整。」
至於10天後有沒有機會歸隊，林岳平僅說還要觀察，「他現在手的狀態是腫脹的，每天練習完的回饋不好。」
林子崴本季目前出賽14場都是後援、投11.1局，拿下3次中繼成功，防禦率3.97。林子崴缺陣之後，林岳平指出，獅隊牛棚左投的位置有昨天上一軍的19歲左投李軍。
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