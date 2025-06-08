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中職／打傷悍將小球迷覺得內疚 張仁瑋賽後看到畫面嚇一跳
中信兄弟隊游擊手張仁瑋，昨天對富邦悍將隊之戰2局上揮出界外球，意外打到一名悍將小球迷，這名小朋友已經動完眼眶底骨折復位手術，也透過悍將球團代為轉達感謝各界關心，張仁瑋今天賽前說：「當時有很錯愕，覺得有點內疚，為何打到人？」
張仁瑋昨天2局上不知界外球造成這麼嚴重的後果，繼續專注打擊，還轟出全壘打，他說：「賽後看到畫面嚇一跳。」
他表示，會找時間親自慰問這位小球迷，準備一些小禮物給他，祝他早日康復。
張仁瑋生涯前兩季未開轟，本季出賽26場，合計22次打數揮出兩支全壘打，他說：「走進打擊區不會想太多，專心把球打好，為球隊做出貢獻。」
兄弟總教練平野惠一認為，張仁瑋很清楚知道自己的角色和許基宏不同，能有這種想法是很大成長。
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