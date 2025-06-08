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中職／悍將小球迷被界外球打傷 兄弟送上慰問金期待早日康復

聯合報／ 記者藍宗標／新北即時報導
兄弟領隊劉志威。報系資料照
兄弟領隊劉志威。報系資料照

針對昨天中信兄弟富邦悍將隊之戰2局上，一名悍將小球迷被界外球打傷送醫一事，兄弟今天賽前發出聲明，領隊劉志威前往醫院探視，球團未來也會持續追蹤狀況給予必要協助。

兄弟聲明如下：

「針對昨日比賽二局上被界外飛球擊中的小球迷，中信兄弟球團在昨日賽中賽後不斷跟聯盟及富邦球團確認即時的治療狀況，並在今日劉志威領隊也前往三總探視小球迷，並送上慰問金、禮品及簽名球棒、簽名球等給予關心，張仁瑋後續也將親自前往探視。此外，中信兄弟球團未來也會持續追蹤狀況給予必要協助。

中信兄弟球團非常感謝中職聯盟與主場富邦悍將球團的全力協助，以及醫院醫護同仁給予迅速的醫療照顧，期待小球迷早日康復，再回到球場一起為球員們加油。」

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富邦悍將 中職 中信兄弟

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