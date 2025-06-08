玉山盃／何樺球速突破後援穩守 目標畢業投到155公里

玉山盃青棒賽桃園市今天與台東縣交手，備受關注的潛力投手何樺7局登板後援，投0.2局無失分最快球速149公里，先前曾被測到最快151公里，他設下目標，高中畢業前挑戰155公里。

114年玉山盃青棒賽桃園市隊今天在青埔棒球場與台東縣隊交手，桃園市隊先發投手賴謙凡投到7局上1人出局後，因為手指破皮濺血退場，換上何樺接手後援，何樺潛力備受看好，每次登板都吸引大批球探目光。

何樺今天總計用11球投0.2局，被敲出1支安打，投出1次四壞保送、無失分，幫助桃園以7比1搶勝。何樺之前最快球速約147公里，在對苗栗縣比賽登板，有被測到最快151公里，他笑說最近沒有變壯，不曉得為什麼可以變快，可能因為運科輔助，更知道怎麼出力，目標是高中畢業投到155公里。

何樺提到，今天大概熱身了2次，本來以為沒機會登板，7局因為先發投手手指破皮退場，上場就是要想辦法快點調整狀況。

此次桃園市隊投手群實力整齊，還有同樣備受關注的投手劉任右，被問起投手群間會不會良性競爭比較，何樺表示，不會特別關注別人，投好自己的就好。

桃園市隊總教練吳柏宏表示，何樺後援登板全力投，球速有發揮，但比較不應該的是先投出保送。吳柏宏提到，去年何樺有入選亞洲青棒賽培訓隊，雖然最後沒有留在名單中，但他是很有能力的球員，有朝著目標成長提升能力，想把失去的要回來。