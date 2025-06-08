快訊

馬斯克曾在白宮對美財長動粗！驚動川普「得知後反應曝」

獨／成大旁闖紅燈猛撞30多車「釀1死2傷」 76歲婦嚇壞稱誤踩油門

慎防淹水...大雷雨轟「3縣市」1小時 最新警戒區出爐

玉山盃／何樺球速突破後援穩守 目標畢業投到155公里

中央社／ 桃園8日電
玉山盃桃園市(圖)擊敗台東縣。玉山盃臉書
玉山盃桃園市(圖)擊敗台東縣。玉山盃臉書

玉山盃青棒賽桃園市今天與台東縣交手，備受關注的潛力投手何樺7局登板後援，投0.2局無失分最快球速149公里，先前曾被測到最快151公里，他設下目標，高中畢業前挑戰155公里。

114年玉山盃青棒賽桃園市隊今天在青埔棒球場與台東縣隊交手，桃園市隊先發投手賴謙凡投到7局上1人出局後，因為手指破皮濺血退場，換上何樺接手後援，何樺潛力備受看好，每次登板都吸引大批球探目光。

何樺今天總計用11球投0.2局，被敲出1支安打，投出1次四壞保送、無失分，幫助桃園以7比1搶勝。何樺之前最快球速約147公里，在對苗栗縣比賽登板，有被測到最快151公里，他笑說最近沒有變壯，不曉得為什麼可以變快，可能因為運科輔助，更知道怎麼出力，目標是高中畢業投到155公里。

何樺提到，今天大概熱身了2次，本來以為沒機會登板，7局因為先發投手手指破皮退場，上場就是要想辦法快點調整狀況。

此次桃園市隊投手群實力整齊，還有同樣備受關注的投手劉任右，被問起投手群間會不會良性競爭比較，何樺表示，不會特別關注別人，投好自己的就好。

桃園市隊總教練吳柏宏表示，何樺後援登板全力投，球速有發揮，但比較不應該的是先投出保送。吳柏宏提到，去年何樺有入選亞洲青棒賽培訓隊，雖然最後沒有留在名單中，但他是很有能力的球員，有朝著目標成長提升能力，想把失去的要回來。

🔥《獅吼臺南棒球訂製書》| 嘖嘖百萬火速達標

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

《NBA總冠軍賽預測抽大獎》

▪ 總冠軍賽最後預測機會！喬丹經典公仔、Apple Watch等你拿🔥🔥🔥

球速 玉山盃

延伸閱讀

日職／孫易磊最快152公里讓橫濱3上3下 第4場中繼成功到手

圖輯／中職許基宏三響砲 兄弟12：2轟垮悍將

中職／鄭浩均復出好投 平野記得他的起點、重生都在新莊

中職／許基宏3響砲將新莊城堡轟成藍色大牢 悍將慘吞5連敗

相關新聞

日職／孫易磊最快152公里讓橫濱3上3下 第4場中繼成功到手

旅日投手孫易磊今天登板，首次在日本職棒交流賽亮相，8局下連續解決3名橫濱隊打者，獲得本季第4次中繼成功。

中職／中信兄弟連兩天前2局爆破悍將城堡 寫史上首見偉業

中信兄弟隊連續兩天轟破藍色城堡，在新莊棒球場以11：3、12：2大勝富邦悍將隊，更寫下一件中職36年來首見紀錄，連續兩天...

中職／張政禹重返一軍扛游擊 葉總談車禍事件：心理壓力有少一些

味全龍隊內野手張政禹日前因車禍意外與大學生擦撞，球團考量心理狀態讓他下二軍休養，10天期滿後在今天返回一軍，總教練葉君璋...

MLB／無失分好投遇隊友0援護 山本由伸：正常，這就是棒球

道奇隊日本投手山本由伸今天雖然繳出6局被敲4支安打無失分、9次三振的好投，但隊友的援護也是0，道奇最終以1：2敗給紅雀隊...

中職／扯！許基宏連4打席開轟 追平曾陶鎔鬼神紀錄

中信兄弟隊許基宏轟出紀錄，今天面對富邦悍將隊前3打席全數開砲，跨場連4打席開轟，追平2017年效力兄弟的曾陶鎔保持的聯盟...

玉山盃／何樺球速突破後援穩守 目標畢業投到155公里

玉山盃青棒賽桃園市今天與台東縣交手，備受關注的潛力投手何樺7局登板後援，投0.2局無失分最快球速149公里，先前曾被測到...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。