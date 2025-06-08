快訊

馬斯克曾在白宮對美財長動粗！驚動川普「得知後反應曝」

獨／成大旁闖紅燈猛撞30多車「釀1死2傷」 76歲婦嚇壞稱誤踩油門

慎防淹水...大雷雨轟「3縣市」1小時 最新警戒區出爐

日職／二軍王彥程7局好投飆火球 同場林冠臣猛打

中央社／ 台北8日電
王彥程。擷圖自X
王彥程。擷圖自X

日職東北樂天金鷲隊台灣左投王彥程今天在二軍先發登板，繳出7局僅失1分好投，飆出7次三振，並飆出最快154公里火球，拿下本季第5勝；同場西武台將林冠臣演出3安猛打賞。

樂天二軍今天對上西武獅二軍的賽事，王彥程擔任先發投手，1局上就演出3上3下，2局上2出局後出現1次四壞球保送，不過最後飆出三振；王彥程在第3、第4局各被敲出1支安打，但都沒有失分；5局上再連解決3名打者，其中送出2次三振。

王彥程在6局上被敲出3支安打，失掉1分；7局上投出保送，不過也讓對方擊出雙殺打。總計王彥程用103球主投7局，被敲5支安打，出現2次保送，飆出7次三振，失掉1分，最快球速飆到154公里。王彥程目前在二軍防禦率3.52，最終樂天二軍以4比1奪勝，王彥程拿下第5勝。

另外，同場西武獅隊台將林冠臣先發打第3棒、擔任左外野手，3局上、6局上都從王彥程手中敲出安打，8局上再有安打演出，全場5打數演出3安猛打賞，本季目前在二軍打擊率達4成13。

樂天金鷲隊台灣小將陽柏翔在此戰先發打第3棒、擔任游擊手，在2局下敲出1打點二壘安打，總計4打數敲出1支安打，目前在二軍打擊率1成84。

🔥《獅吼臺南棒球訂製書》| 嘖嘖百萬火速達標

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

《NBA總冠軍賽預測抽大獎》

▪ 總冠軍賽最後預測機會！喬丹經典公仔、Apple Watch等你拿🔥🔥🔥

王彥程 樂天金鷲

延伸閱讀

日職／孫易磊最快152公里讓橫濱3上3下 第4場中繼成功到手

MiLB／陳柏毓2A先發挨轟吞本季第5敗 鄭宗哲3A出賽敲安

MLB／無失分好投遇隊友0援護 山本由伸：正常，這就是棒球

MLB／大谷翔平連5戰未開轟 道奇再度貧打讓山本由伸白忙一場

相關新聞

日職／孫易磊最快152公里讓橫濱3上3下 第4場中繼成功到手

旅日投手孫易磊今天登板，首次在日本職棒交流賽亮相，8局下連續解決3名橫濱隊打者，獲得本季第4次中繼成功。

中職／中信兄弟連兩天前2局爆破悍將城堡 寫史上首見偉業

中信兄弟隊連續兩天轟破藍色城堡，在新莊棒球場以11：3、12：2大勝富邦悍將隊，更寫下一件中職36年來首見紀錄，連續兩天...

中職／張政禹重返一軍扛游擊 葉總談車禍事件：心理壓力有少一些

味全龍隊內野手張政禹日前因車禍意外與大學生擦撞，球團考量心理狀態讓他下二軍休養，10天期滿後在今天返回一軍，總教練葉君璋...

MLB／無失分好投遇隊友0援護 山本由伸：正常，這就是棒球

道奇隊日本投手山本由伸今天雖然繳出6局被敲4支安打無失分、9次三振的好投，但隊友的援護也是0，道奇最終以1：2敗給紅雀隊...

中職／扯！許基宏連4打席開轟 追平曾陶鎔鬼神紀錄

中信兄弟隊許基宏轟出紀錄，今天面對富邦悍將隊前3打席全數開砲，跨場連4打席開轟，追平2017年效力兄弟的曾陶鎔保持的聯盟...

玉山盃／何樺球速突破後援穩守 目標畢業投到155公里

玉山盃青棒賽桃園市今天與台東縣交手，備受關注的潛力投手何樺7局登板後援，投0.2局無失分最快球速149公里，先前曾被測到...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。