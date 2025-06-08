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中職／2轟逼近生涯新高 林靖凱不跳舞與免跳權無關
去年因傷僅出賽21場，統一獅隊林靖凱今年開季也先從二軍出發，但卻在第33場出賽就敲出第2轟，逼近個人生涯新高，是否要轉型成砲手？林靖凱笑說：「還輪不到我啦。」
林靖凱過去打擊成績不錯，但全壘打不是強項，生涯單季最多就是3轟，今年全壘打快速增加，他說自己沒有多想，而是因為近一年沒有比賽，專注在做好賽前的準備。
「回歸到基本面。」林靖凱表示打擊上並沒有特意去改變，「比賽是把練習的做出來，每天的功課就是打擊動作、策略，有達到自己的要求就好。」
對於全壘打，林靖凱目標還是把球打強、打好，不會去想當砲手，「我先守好吧。」林靖凱笑說：「應該沒辦法啦，球隊砲手太多輪不到我，我在第9棒就好，低調低調。」
獅隊打者開轟後回到休息區有跳舞的傳統，不過林靖凱昨天即使前面有陳聖平在示範，也只跟著動兩下就結束，難道有「免跳權？」林靖凱笑說：「我沒有免跳權，是真的不會跳。」至於同樣跳舞苦手的林安可為何沒能逃過？林靖凱遲疑半秒說：「安可喔…這就要問他了。」
接近一年沒有比賽，林靖凱今年在二軍打了4場就歸隊，他也坦言一開始回來，無論打擊、守備都有些生疏，也會擔心自己的身體能不能負荷，「還沒有到真的很理想，告訴自己已經回到場上，有球迷在看，怎麼最快回到最好，後來有慢慢進入狀況。」
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