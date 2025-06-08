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日職／孫易磊最快152公里讓橫濱3上3下 第4場中繼成功到手

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
孫易磊。圖／悍創運動經紀提供(資料照)
孫易磊。圖／悍創運動經紀提供(資料照)

旅日投手孫易磊今天登板，首次在日本職棒交流賽亮相，8局下連續解決3名橫濱隊打者，獲得本季第4次中繼成功。

日本火腿隊作客橫濱，今天打完前7局4：3領先，孫易磊8局下面對首名打者京田陽太就投出三振，接著讓桑原將志揮出右外野飛球出局，再讓度會隆輝打成投手前滾地球，用14球完成中繼任務，最快球速達152公里。

孫易磊休6天再登板，順利拿到中繼成功，本季出賽6場，合計7局只失1分，戰績4中繼1救援、防禦率1.29

火腿9局下由田中正義接手，被橫濱攻下追平分，兩隊4：4進入延長賽，橫濱10局下三森大貴揮出再見安打，終場以5：4獲勝。

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橫濱 孫易磊

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