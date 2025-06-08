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中職／回應鄭浩均把球丟進悍將休息區 陳金鋒坦言情緒不穩

聯合報／ 記者藍宗標／新北即時報導
富邦悍將總教練陳金鋒(中)。記者侯永全／攝影
富邦悍將總教練陳金鋒(中)。記者侯永全／攝影

中信兄弟隊投手鄭浩均昨天復出，在新莊球場對富邦悍將隊先發5局失1分，奪下本季首勝，但他在4局下換球時，不小心把球丟進悍將休息區，引起悍將總教練陳金鋒不滿，還向裁判提出抗議，「鋒總」今天賽前坦言，當時情緒不是很穩定。

鄭浩均昨天意外失手，險些打到悍將內野教練葉竹軒，他也當場脫帽道歉。

陳金鋒指出，葉竹軒被嚇一跳，伸手把球接住，當時比數落後很多，自己的情緒不是很穩定，「可以去問對方，人家把球丟進休息區會怎樣，這種情緒是很自然的反應。」

悍將前天3：11不敵兄弟，昨天又以2：12輸球，不但對戰3連敗，而且上半季掉到12勝31敗，從2023年上半季起，確定連續5個半季勝率不到5成。

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陳金鋒 鄭浩均 葉竹軒

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