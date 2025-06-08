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中職／好幾天睡不著…張政禹親訪傷者 傷勢好轉放下心中大石

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
味全龍隊張政禹重返一軍。圖／味全龍隊提供
味全龍隊張政禹重返一軍。圖／味全龍隊提供

味全龍隊內野手張政禹日前因車禍意外與大學生擦撞，考量心理狀態下二軍休養，今天重返一軍，張政禹表示，車禍發生後前幾天都睡不太著，直到知道對方傷勢有好轉後才放下大石，也已經去醫院關心，並透過電話鼓勵對方後續復健。

張政禹是在5月28日賽前開車到桃園棒球場前發生擦撞事故，該名大學生胸骨骨折、血塊壓迫神經送醫治療，張政禹擔心到難以入眠，球團考量他的身心狀況在29日將他下放二軍，今天10天期滿後重返一軍，將擔任對統一獅隊之戰的先發游擊手。

「心情有調適好一點。」張政禹表示，當天知道他的恢復狀況，心情很焦慮，睡不著覺，而對方在開完刀後，下半身失去知覺的狀況還不明朗，直到過了5、6天後腳才可以動，才稍微放心一些。

張政禹表示，前兩天有去醫院探望傷者，了解傷勢狀況，「希望他可以順順利利完成復健，我們球員知道復健的痛苦，也有透過電話鼓勵他，聊一下怎麼面對復健。」

張政禹昨天在二軍首度出賽5打數無安打，今天重返一軍先發，他表示，現在就是專心在工作上，「這還是我的工作，不管什麼事情，百分百面對，場下的事比賽後再談。手感的話，比賽下去就會知道。」

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統一獅 張政禹 味全龍

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