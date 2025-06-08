中職／受傷悍將小球迷已動完手術 透過球團感謝各界關心

中華職棒昨天在新莊球場進行的中信兄弟、富邦悍將隊之戰，第2局發生小球迷被界外球打到一事，悍將今天指出，這名小球迷已經完成手術，球團將會負擔所有醫療費用及保險理賠事宜，他也請球團代為轉達感謝各界的關心，期待康復後再回球場一起幫球員加油。

悍將今天聲明全文如下：

「昨晚於新莊球場遭界外球擊中的小球迷受傷後，在聯盟協助下緊送醫並於今日清晨完成眼眶底骨折復位手術，眼球部分目前醫生檢查無大礙，但有局部瘀血，仍須持續觀察與追蹤，聯盟與球團持續關心該球迷恢復情形，並負擔所有醫療費用及保險理賠事宜。富邦集團大董第一時間也向家屬及小球迷表達關心並協助醫療事宜。

悍將球團昨日賽後就前往三總探視小球迷，並先送上全隊簽名球棒慰問，得知小球迷最喜愛的球員是戴培峰及李東洺後，今天中午再帶著培峰和東洺的祝福及球衣等為小球迷打氣。

悍將球團感謝輔大醫院第一時間的急診處理，及內湖三軍總醫院眼科部及急診部醫師完整、迅速的醫療照顧，祝福小球迷早日康復。小球迷也請球團代為轉達感謝各界的關心，期待康復之後再回到球場一起幫球員加油。」