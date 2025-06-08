中職／張政禹重返一軍扛游擊 葉總談車禍事件：心理壓力有少一些

味全龍隊內野手張政禹日前因車禍意外與大學生擦撞，球團考量心理狀態讓他下二軍休養，10天期滿後在今天返回一軍，總教練葉君璋指出，張政禹目前心理的壓力應該有減輕一些。

張政禹是在5月28日賽前開車到桃園棒球場前發生擦撞事故，該名大學生胸骨骨折、血塊壓迫神經送醫治療，張政禹十分關注對方傷情，當天賽後難以入眠，球團考量他的身心狀況在29日將他下放二軍。

張政禹今天在天母棒球場現身，葉君璋表示，張政禹今天是先發游擊手，「畢竟是一個事故，對方有嚴重受傷，可以理解（政禹）心理上會有不舒服。現在聽說對方身體狀況有好轉，應該影響小一點。」

至於張政禹目前心理狀態，葉君璋也說：「看表情就知道，就算問他有沒有壓力，他也一定說不會。」配合張政禹重返一軍，郭嚴文下二軍空出名單。