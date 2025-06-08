中職／中信兄弟連兩天前2局爆破悍將城堡 寫史上首見偉業

中信兄弟隊連續兩天轟破藍色城堡，在新莊棒球場以11：3、12：2大勝富邦悍將隊，更寫下一件中職36年來首見紀錄，連續兩天在前2局就攻下8分，今晚兩隊續戰，還有機會將紀錄再疊高。

兄弟與悍將的三連戰前兩場火力大爆發，6月6日前兩局打完就敲出7支安打、取得8：0領先，昨天更是由許基宏前兩局就轟出2發全壘打領軍，前2局以8：1領先。

中職史上單隊單場前2局攻下8分以上出現過114次，但同一隊能夠連續兩天「複製貼上」，中信兄弟隊是史上第一次。