快訊

中職／中信兄弟連兩天前2局爆破悍將城堡 寫史上首見偉業

知名咖啡店驚傳「老闆偷拍13年」！網友怒刷一星：噁心

中職／中信兄弟連兩天前2局爆破悍將城堡 寫史上首見偉業

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
兄弟以12：2轟垮悍將，單場三響砲的兄弟許基宏（左三）賽後與投手教練王建民擊掌慶賀，落敗的悍將啦啦隊則在看台答謝球迷。記者侯永全／攝影
兄弟以12：2轟垮悍將，單場三響砲的兄弟許基宏（左三）賽後與投手教練王建民擊掌慶賀，落敗的悍將啦啦隊則在看台答謝球迷。記者侯永全／攝影

中信兄弟隊連續兩天轟破藍色城堡，在新莊棒球場以11：3、12：2大勝富邦悍將隊，更寫下一件中職36年來首見紀錄，連續兩天在前2局就攻下8分，今晚兩隊續戰，還有機會將紀錄再疊高。

兄弟與悍將的三連戰前兩場火力大爆發，6月6日前兩局打完就敲出7支安打、取得8：0領先，昨天更是由許基宏前兩局就轟出2發全壘打領軍，前2局以8：1領先。

中職史上單隊單場前2局攻下8分以上出現過114次，但同一隊能夠連續兩天「複製貼上」，中信兄弟隊是史上第一次。

過去最接近的紀錄是2009年的Lamigo桃猿隊，他們在7月15日前2局攻下10分、17日前2局攻下9分，但中間遇到一天因雨延賽，而這兩場對手也不同，苦主分別是統一獅、兄弟象。

兄弟隊許基宏（左）四打數三響砲，帶有五分打點及跑回三分，本季第四度獲選單場最有價值球員。記者侯永全／攝影
兄弟隊許基宏（左）四打數三響砲，帶有五分打點及跑回三分，本季第四度獲選單場最有價值球員。記者侯永全／攝影

🔥《獅吼臺南棒球訂製書》| 嘖嘖百萬火速達標

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

《NBA總冠軍賽預測抽大獎》

▪ 總冠軍賽最後預測機會！喬丹經典公仔、Apple Watch等你拿🔥🔥🔥

中職 中信兄弟 Lamigo桃猿

延伸閱讀

圖輯／中職許基宏三響砲 兄弟12：2轟垮悍將

中職／鄭浩均形容「原子彈」 許基宏3響砲稱「乘著風飛出去」

中職／換球失手丟到悍將陣營 鄭浩均致歉鋒總：控球不是很好

中職／許基宏3響砲將新莊城堡轟成藍色大牢 悍將慘吞5連敗

相關新聞

中職／中信兄弟連兩天前2局爆破悍將城堡 寫史上首見偉業

中信兄弟隊連續兩天轟破藍色城堡，在新莊棒球場以11：3、12：2大勝富邦悍將隊，更寫下一件中職36年來首見紀錄，連續兩天...

MLB／無失分好投遇隊友0援護 山本由伸：正常，這就是棒球

道奇隊日本投手山本由伸今天雖然繳出6局被敲4支安打無失分、9次三振的好投，但隊友的援護也是0，道奇最終以1：2敗給紅雀隊...

中職／扯！許基宏連4打席開轟 追平曾陶鎔鬼神紀錄

中信兄弟隊許基宏轟出紀錄，今天面對富邦悍將隊前3打席全數開砲，跨場連4打席開轟，追平2017年效力兄弟的曾陶鎔保持的聯盟...

中職／沒韓籍三本柱照樣滿場 「新莊城堡」本季兩次賣爆對手都兄弟

新莊棒球場今天由富邦悍將隊、中信兄弟隊過招，比賽延後到6點15分開打，開賽同時，球團宣布此役賣出1萬1600人票房。

中職／抗破皮有新解 看看獅隊飛力獅做的指甲光療

統一獅隊先發投手飛力獅的手指破皮問題，常導致還沒投到該有局數就退場，球團也積極幫他找尋解方，今天最新方式是去做「指甲光療...

中職／全壘打激增 葉總感覺球變飛、餅總提「投強打強」論

味全龍隊昨天在天母棒球場與統一獅隊之戰，兩隊合計敲出6發全壘打，龍隊總教練葉君璋體感認為「球比較會飛」，獅隊總教練林岳平...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。