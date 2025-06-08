MLB／無失分好投遇隊友0援護 山本由伸：正常，這就是棒球

道奇隊日本投手山本由伸今天雖然繳出6局被敲4支安打無失分、9次三振的好投，但隊友的援護也是0，道奇最終以1：2敗給紅雀隊，山本由伸無關勝敗作收，他說：「這就是棒球吧，有這樣的比賽是正常的。」

山本由伸在第1局與經典賽隊友努特巴爾（Lars Nootbaar）首次交手，結果是三振，山本說：「能夠終於在大聯盟的舞台上對決，真的非常期待。」

而第2局更在2出局滿壘時再次對上努特巴爾，山本表示：「那是關鍵場面，他的揮棒很有力量，如果被打出安打，壘上跑者很可能會一口氣全部回來，所以我特別小心投球。」結果成功再度三振，努特巴爾氣到摔頭盔。

第3、4局山本由伸都投出三上三下，5局下1出局、一壘有人再遇上努特巴爾，這次被敲出了左外野安打，但山本由伸隨後靠三振、滾地球出局化解危機。

山本由伸投手

6回9Ｋ無失点で今季8度目のQSの好投！(勝敗なし)



✅13試合 73.2回

✅6勝4敗 (4位)

✅防御率2.20 (3位🥉)

✅奪三振86 (6位)

✅WHIP1.00 (5位)

✅被打率.186 (2位🥈)

✅奪三振率10.51 (6位)

✅QS 8回 (8位)

※順位はリーグ内



宝石のようなヤマモーロが帰ってきた💎



🎥:@MLB #山本由伸 pic.twitter.com/2bXsHOpA6N — HiT / MLB日本人選手速報 (@hitotonoya1_00) 2025年6月7日

山本由伸投完6局後用球數到94球退場，只不過此時雙方仍是0：0，一直到8局下紅雀隊才靠三支安打串連先馳得點，9局上1出局後大谷翔平敲出安打，接著貝茲（Mookie Betts）敲安將他送上三壘，隨後大谷趁暴投跑回追平分，然而9局下亞瑞納多（Nolan Arenado）再見安打結束比賽。

儘管打線未提供火力支援，山本無緣第7勝，但他淡然表示：「這就是棒球吧。有這樣的比賽也是正常的，而且我平常也有被隊友幫助很多的時候，有時候得分多就能輕鬆贏球，有時候則要靠自己苦撐，這就是棒球。」

回顧今天這場賽事，山本由伸表示：「對手打線給我留下很強的印象，因此我變得更加謹慎，也導致了壞球數偏多、讓跑者上壘的情況，不過因為狀態還不錯，所以勉強撐了過來。」