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圖輯／中職許基宏三響砲 兄弟12：2轟垮悍將
中信兄弟今晚持續在富邦悍將主場進行第二戰，兄弟第四棒許基宏球棒火燙，繼昨對悍將最後一打席擊出全壘打後，今天前三打席在一、二、四局各擊出兩分及一分砲。跨場連四打席全壘打，追平曾陶鎔的中職紀錄。終場助兄弟以12：2轟垮悍將。
許基宏四打數有爆炸性的三響砲表現，帶有五分打點及跑回三分，本季第四度獲選單場最有價值球員。本季初登板的兄弟先發投手鄭浩均主投五局，僅被敲出一支安打，失一分，送出四次三振，拿下久違的勝投。而同樣本季首次登板先發的悍將陳仕朋只投兩局即狂失八分。在三連戰拿下兩勝的兄弟，也讓悍將苦吞五連敗。
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