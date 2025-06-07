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圖輯／中職許基宏三響砲 兄弟12：2轟垮悍將

攝影中心／ 記者侯永全／即時報導
兄弟隊許基宏（左）四打數三響砲，帶有五分打點及跑回三分，本季第四度獲選單場最有價值球員。記者侯永全／攝影
兄弟隊許基宏（左）四打數三響砲，帶有五分打點及跑回三分，本季第四度獲選單場最有價值球員。記者侯永全／攝影

中信兄弟今晚持續在富邦悍將主場進行第二戰，兄弟第四棒許基宏球棒火燙，繼昨對悍將最後一打席擊出全壘打後，今天前三打席在一、二、四局各擊出兩分及一分砲。跨場連四打席全壘打，追平曾陶鎔的中職紀錄。終場助兄弟以12：2轟垮悍將。

許基宏四打數有爆炸性的三響砲表現，帶有五分打點及跑回三分，本季第四度獲選單場最有價值球員。本季初登板的兄弟先發投手鄭浩均主投五局，僅被敲出一支安打，失一分，送出四次三振，拿下久違的勝投。而同樣本季首次登板先發的悍將陳仕朋只投兩局即狂失八分。在三連戰拿下兩勝的兄弟，也讓悍將苦吞五連敗。

本季首次登板先發的悍將陳仕朋（右）只投兩局即狂失八分。記者侯永全／攝影
本季首次登板先發的悍將陳仕朋（右）只投兩局即狂失八分。記者侯永全／攝影
兄弟以12：2轟垮悍將，單場三響砲的兄弟許基宏（左三）賽後與投手教練王建民擊掌慶賀，落敗的悍將啦啦隊則在看台答謝球迷。記者侯永全／攝影
兄弟以12：2轟垮悍將，單場三響砲的兄弟許基宏（左三）賽後與投手教練王建民擊掌慶賀，落敗的悍將啦啦隊則在看台答謝球迷。記者侯永全／攝影
本季初登板的兄弟先發投手鄭浩均主投五局，僅被敲出一支安打，失一分，拿下久違的勝投。記者侯永全／攝影
本季初登板的兄弟先發投手鄭浩均主投五局，僅被敲出一支安打，失一分，拿下久違的勝投。記者侯永全／攝影

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陳仕朋 鄭浩均 許基宏 曾陶鎔 富邦悍將 中信兄弟

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