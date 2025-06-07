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中職／鄭浩均復出好投 平野記得他的起點、重生都在新莊

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
鄭浩均。記者侯永全／攝影
鄭浩均。記者侯永全／攝影

鄭浩均今天面對富邦悍將隊先發5局失1分，幫助中信兄弟隊以12：2大勝，總教練平野惠一賽後回想起自己第一次看到「美美」投球，正是在新莊，今天巧合在新莊演出傷後復出首戰，成為極具意義的舞台。

手術後首度站上一軍戰場，鄭浩均得到隊友爆量的火力支持，自家打線在他投球任內攻下12分，而他自己所失的1分則是出現在2局下，保送高捷，再被董子恩敲出二壘打，孔念恩以高飛犧牲打為悍將打破鴨蛋。

鄭浩均最終投5局共用69球，有43顆好球，僅被敲1安打，有4次三振、3次保送，最快球速153公里，而他此役使用限制為85球或5局看哪個先到。

平野表示，今天比賽碰到持續雨勢，也有幾局隊友攻勢打得比較久，「本來擔心他會比較難調整，看他局間調整很好，雖有球數限制，但還是有完成5局，拿到勝投資格。」

「他的生涯初登板在哪個球場，大家記得嗎？」平野突然有感而發，「我記得我第一次看到美美投球，好像也在新莊球場，今天在一軍久違登板，復健過程漫長，是旁人無法想像的辛苦，在這個過程中有那麼多幫忙他的人，今天可以看到他在一軍投球，踏出回歸球場的第一步，很期待他之後的表現。」

平野的記憶沒錯，鄭浩均2022年9月24日面對悍將先發4.1局僅失1分、無關勝敗，時任總教練的林威助點名「投出第一指名的成績」，鄭浩均當天的賽後訪問，還因自爆一到球場就詢問工作人員「賽前有供餐嗎？」成為意外笑點。

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鄭浩均 平野惠一 富邦悍將 孔念恩 中信兄弟

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