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中職／啟用手腫江坤宇代打 平野惠一有授意「不用揮也沒關係」

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
江坤宇。圖／中信兄弟隊提供
江坤宇。圖／中信兄弟隊提供

中信兄弟隊主戰游擊手江坤宇因觸身球導致手仍腫脹，今天並未先發，9局上代打上場，面對富藍戈看了6球都未出棒，總教練平野惠一賽後解釋，有告訴江坤宇說不出棒也沒關係，主要是讓他可以留下出賽紀錄，「安然無恙結束就好。」

江坤宇昨天在第2局遭力亞士觸身球砸到左手臂，在該局攻守交換時就退場，今天也未列入先發打線，平野惠一賽前表示，他的手仍然腫脹，做各種動作都會痛，因此還需先觀察，可能要到下周才會出賽。

結果今天兄弟以12：2大幅領先悍將之際，江坤宇9局上代打亮相，面對富藍戈6球都未出棒，最後一球是偏高的球被主審判決好球，江坤宇有稍稍表達意見，轉播鏡頭則是捕捉到平野竊笑。

對於此一調度，平野賽後表示，「有跟他說不要勉強，不要揮也沒關係，只是讓他有一場出賽數。」

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江坤宇 平野惠一 富藍戈 中信兄弟

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