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中職／鄭浩均形容「原子彈」 許基宏3響砲稱「乘著風飛出去」

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
許基宏單場3響砲。記者侯永全／攝影
許基宏單場3響砲。記者侯永全／攝影

許基宏成為中職近期最火燙的男人，今天在新莊棒球場上演單場3響砲，近6場7轟、跨場連4打席開轟，書寫一籮筐紀錄，總教練平野惠一也大讚真的超棒，他說許基宏動作上並沒有什麼改變，揮棒軸心維持很好，「加上他是選球好的打者，好打者的定則一定都是不會追打壞球。」

兄弟此役火力踩爆悍將，12：2大勝，許基宏要居首功，前兩打席都從悍將左投陳仕朋手中敲出兩分砲，第3打席在第4局面對賴智垣，又一舉掃出中外野全壘打牆外，讓先發投手鄭浩均都形容是「原子彈」等級的轟炸。

許基宏3打席已經完成單場3響砲，且近6場敲出7轟，本季已趕進度累積達到10轟，單獨居全壘打榜第二，僅次於台鋼雄鷹隊魔鷹的13轟。此外，他前一場最後一打席也是全壘打，跨場連4打席開轟，追平曾陶鎔在2017年5月5日到6日保持的連4打席開轟聯盟紀錄。

「我也不知道，吃飽睡好吧！」許基宏無法解釋近期火燙的原因，他說就是把自己該做的功課做好，「每個打席要怎麼打，剛好都有設定到。」他也說：「可能今天運氣比較好，剛好都乘著風飛出去。」

許基宏第5局面對林栚呈的打席挑戰新猷，結果對手不給任何機會，連續4顆壞球保送，無緣挑戰連5打席開轟；第7局拚單場4響砲第一人也落空，許基宏打向左外野的飛球飛不夠遠，遭到接殺。

對於挑戰紀錄，許基宏直言，沒有特別去想，也不知道這些紀錄，「把好球帶顧好，可以攻擊的球就盡力去攻擊，比賽就是想辦法贏，紀錄是比賽後自然形成。」此役雖在雨中暴力開轟，但許基宏馬上就反駁：「我很討厭下雨！下雨很不舒服！」

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許基宏 曾陶鎔 平野惠一 台鋼雄鷹

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