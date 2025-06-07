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中職／換球失手丟到悍將陣營 鄭浩均致歉鋒總：控球不是很好

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
鄭浩均先發5局失1分奪勝。記者侯永全／攝影
鄭浩均先發5局失1分奪勝。記者侯永全／攝影

中信兄弟隊今天以12：2擊敗富邦悍將隊，先發投手鄭浩均經歷TJ韌帶置換手術後回歸，先發5局失1分，拿下本季首勝。談到第4局失手將球丟向悍將陣營，激怒悍將教頭陳金鋒，鄭浩均馬上說歹勢，「要跟鋒哥抱歉一下。」還自嘲：「控球本來就沒很好」、「稍微沒辦法控制力道」。

手術後首度站上一軍戰場，鄭浩均得到隊友爆量的火力支持，自家打線在他投球任內攻下12分，而他自己所失的1分則是出現在2局下，保送高捷，再被董子恩敲出二壘打，孔念恩以高飛犧牲打為悍將打破鴨蛋。

鄭浩均最終投5局共用69球，有43顆好球，僅被敲1安打，有4次三振、3次保送，最快球速153公里，而他此役使用限制為85球或5局看哪個先到。

此役受到雨勢攪局，但鄭浩均認為並不困擾，這是自己必須要克服的部分，倒是看到隊友一直打分數回來，「我必較喜歡遇到這種狀況，我比較輕鬆一點。」尤其是今天三響砲的許基宏，讓鄭浩均形容根本是「原子彈大爆發」，他笑說，看到第一轟時先是跟他說「你太狠了」，第三轟時忍住說「你是炸彈喔！」許基宏則是暖心回應：「歡迎你回來」。

鄭浩均清楚記得，自己的初登板就在新莊，如今復出也在新莊，「其實第一顆球投出前滿緊張，賽前一直到處請別人安慰我，讓我比較不會那麼緊張，看到誰就討抱抱。」但他坦言，一開賽還是很亢奮，想用力催，所以呈現在場上就是第一局的球速較快，「還是要先求穩，後來就沒有太在意球速，比較多是和打者對決，投進好球帶。」

意外插曲發生在4局下，鄭浩均在換球時失手把球拋到陳金鋒的方向，讓鋒總勃然大怒，向裁判表達不滿、氣噗噗將球丟回場上。

鄭浩均對此回應：「要跟鋒哥致歉一下，控球本來就沒很好，剛好就丟到休息室門口，不好意思造成他們困擾，稍微沒辦法控制力道。」

富邦悍將在前5局即失12分，總教練陳金鋒面色凝重。記者侯永全／攝影
富邦悍將在前5局即失12分，總教練陳金鋒面色凝重。記者侯永全／攝影

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