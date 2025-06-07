中職／許基宏3響砲將新莊城堡轟成藍色大牢 悍將慘吞5連敗

「新莊城堡」連續兩天成為藍色大牢，許基宏3響砲炸碎富邦悍將隊，率領中信兄弟隊終場以12：2大勝，先發投手鄭浩均經歷TJ韌帶置換手術回歸，本季初登板以5局失1分奪勝。

兩軍今天都由本土投手演出本季初登板，鄭浩均2023年投出新人王賽季，但隨即動刀，去年空白整季，今天傷後回歸，先發5局被敲1安打、失1分，最快球速153公里；悍將左投陳仕朋只撐2局遭打爆，被敲7安打、失8分，挨了3支兩分砲成為重傷害。

陳仕朋在首局被許基宏敲兩分砲，第2局王威晨、岳東華接連敲安，高宇杰安打先掃回兩分打點，張仁偉補上兩分砲，兩出局後，陳俊秀保送，再度遭遇許基宏，結局又是一發兩分砲。

許基宏的砲管還沒有停火打算，第4局再從賴智垣手中敲出陽春砲，單場3響砲，跨場連4打席開轟追平曾陶鎔2017年締造的聯盟紀錄，成為史上第二人。許基宏近6場7轟，趕進度累積本季10轟，在全壘打榜上獨占第二，僅次於台鋼雄鷹隊洋砲魔鷹。