快訊

第2輪談判下周登場 美方派他露玄機？準備因應北京強打「稀土牌」

29歲男模金鍾碩死因曝光 與她大吵20分後「墜樓身亡」

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／許基宏3響砲將新莊城堡轟成藍色大牢 悍將慘吞5連敗

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
陳仕朋本季初登板先發2局失8分，挨了3發兩分砲。記者侯永全／攝影
陳仕朋本季初登板先發2局失8分，挨了3發兩分砲。記者侯永全／攝影

「新莊城堡」連續兩天成為藍色大牢，許基宏3響砲炸碎富邦悍將隊，率領中信兄弟隊終場以12：2大勝，先發投手鄭浩均經歷TJ韌帶置換手術回歸，本季初登板以5局失1分奪勝。

兩軍今天都由本土投手演出本季初登板，鄭浩均2023年投出新人王賽季，但隨即動刀，去年空白整季，今天傷後回歸，先發5局被敲1安打、失1分，最快球速153公里；悍將左投陳仕朋只撐2局遭打爆，被敲7安打、失8分，挨了3支兩分砲成為重傷害。

陳仕朋在首局被許基宏敲兩分砲，第2局王威晨、岳東華接連敲安，高宇杰安打先掃回兩分打點，張仁偉補上兩分砲，兩出局後，陳俊秀保送，再度遭遇許基宏，結局又是一發兩分砲。

許基宏的砲管還沒有停火打算，第4局再從賴智垣手中敲出陽春砲，單場3響砲，跨場連4打席開轟追平曾陶鎔2017年締造的聯盟紀錄，成為史上第二人。許基宏近6場7轟，趕進度累積本季10轟，在全壘打榜上獨占第二，僅次於台鋼雄鷹隊洋砲魔鷹。

兄弟前5局都有分數入袋，逐步擴大優勢，悍將追分乏力，輸球後吞下5連敗。

中信兄弟隊中外野手岳政華在大雨上演出美技撲接。記者侯永全／攝影
中信兄弟隊中外野手岳政華在大雨上演出美技撲接。記者侯永全／攝影
張仁偉代班因觸身球休兵的江坤宇守游擊，敲出兩分砲。記者侯永全／攝影
張仁偉代班因觸身球休兵的江坤宇守游擊，敲出兩分砲。記者侯永全／攝影

🔥《獅吼臺南棒球訂製書》| 嘖嘖百萬火速達標

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

《NBA總冠軍賽預測抽大獎》

▪ 總冠軍賽最後預測機會！喬丹經典公仔、Apple Watch等你拿🔥🔥🔥

陳仕朋 許基宏

延伸閱讀

中職／許基宏三打數三轟 兄弟11：1領先悍將

中職／扯！許基宏連4打席開轟 追平曾陶鎔鬼神紀錄

中職／許基宏近6場6轟、連3打席開砲 燙傷陳仕朋2局狂吐8分

中職／悍將傷兵+1…王正棠降二軍 悍將球團：腰部不適

相關新聞

中職／扯！許基宏連4打席開轟 追平曾陶鎔鬼神紀錄

中信兄弟隊許基宏轟出紀錄，今天面對富邦悍將隊前3打席全數開砲，跨場連4打席開轟，追平2017年效力兄弟的曾陶鎔保持的聯盟...

中職／許基宏3響砲將新莊城堡轟成藍色大牢 悍將慘吞5連敗

「新莊城堡」連續兩天成為藍色大牢，許基宏3響砲炸碎富邦悍將隊，率領中信兄弟隊終場以12：2大勝，先發投手鄭浩均經歷TJ韌...

中職／指甲光療有效！飛力獅7局無失分、無流血 獅隊3連勝

做完指甲光療的飛力獅不僅解決手指破皮問題，更找回開季前3場無失分的威力，在今天面對味全龍隊投出7局無失分好投，幫助統一獅...

中職／許基宏近6場6轟、連3打席開砲 燙傷陳仕朋2局狂吐8分

富邦悍將隊陳仕朋本季一軍初登板，投來淒風苦雨，今天面對中信兄弟隊先發，只撐2局被敲7安打、狂失8分，挨了3發兩分砲，其中...

中職／比「噓」手勢被誤會 陳傑憲換角度思考：關心是好事

統一獅隊長陳傑憲昨天在5局上轟出本季第3號全壘打，繞壘時在嘴邊比1的手勢，與「噓」的動作相同，引起熱議，陳傑憲今天澄清，...

中職／沒韓籍三本柱照樣滿場 「新莊城堡」本季兩次賣爆對手都兄弟

新莊棒球場今天由富邦悍將隊、中信兄弟隊過招，比賽延後到6點15分開打，開賽同時，球團宣布此役賣出1萬1600人票房。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。