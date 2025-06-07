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從投捕到教練：台南球場見證林岳平、高志綱傳奇

聯合新聞網／ 綜合報導
2021/11/19統一獅拿到下半季冠軍，賽後球員將總教練林岳平（中）拋起慶祝。記者余承翰／攝影
2021/11/19統一獅拿到下半季冠軍，賽後球員將總教練林岳平（中）拋起慶祝。記者余承翰／攝影

當你聽到「台南球場」，會浮現什麼畫面？是傍晚橘紅的夕陽下，獅迷揮舞橘色加油棒的熱血景象，還是滿場吶喊後一場雨驟然落下，卻沒人離席的堅持？對高志綱與林岳平而言，這不只是一座球場，而是一段段刻骨銘心的青春與記憶。

2009年10月24日，台南球場上演了中華職棒史上最長的一場比賽──17局大戰。這場獅象爭霸，高志綱蹲滿六個多小時，創下捕手單場最長紀錄。「當年才27歲，很有體力，但蹲完那場，腳是真的麻了。」他笑說。從青少棒時期初訪台南球場，到成為獅隊鐵捕、再轉任首席教練，高志綱與這塊紅土的緣分超過30年，是他心中唯一的「主場」。

而林岳平，大餅教練，則是另一個在台南球場寫下傳奇的名字。2007年動完心臟手術後，他首度重返球場就是在台南，第九局登板，全場獅迷高舉橘色汽球，大螢幕寫著「Welcome Back」。一年後，總冠軍賽第五戰，林岳平守成成功，卻因情緒激動引爆象迷不滿，回程被人群包圍，靠六名警力護送走完那段短短的左外野到停車場。他說：「那是人生一段養分，我沒有畏懼，因為必須走過去。」

對資深球迷，書中的大多故事都有經歷過，對新球迷來說等於是讀一段歷史，這本書可以讓新舊世代球迷們有更多互動的機會！--首席教練 高志綱(聯合知識庫)
對資深球迷，書中的大多故事都有經歷過，對新球迷來說等於是讀一段歷史，這本書可以讓新舊世代球迷們有更多互動的機會！--首席教練 高志綱(聯合知識庫)

這兩位不只在球場上合作無間的投捕搭檔，也一起參與2007～2009年的三連霸王朝。他們曾一起衝上投手丘擁抱封王、也曾在賽後更衣室裡默默承受失利的痛。他們的每一個紀錄，都與台南球場緊緊扣在一起：高志綱的首轟、千場出賽、再見全壘打，林岳平的第100次、第125次救援成功、以及教練生涯第300勝，無一例外都發生在這座百年球場之中。

現在，他們一個是總教練、一個是首席教練，仍在台南球場並肩作戰，帶領新一代獅將持續寫下傳奇。他們的故事，也是無數球迷青春記憶的縮影。

這些精彩有趣的故事和回憶，盡在《獅吼臺南棒球訂製書》。本書已正式募資啟動，上市12天銷售突破200萬元；這是統一獅與報時光團隊首次攜手合作，從職棒元年歷史畫面、2007～2009三連霸王朝等，完整收藏許多球迷的青春回憶。書中並特別收錄《民生報》、《聯合報》珍貴報導，見證獅隊總冠軍與季冠軍榮耀瞬間。

現在購書即有機會獲得林岳平、高志綱、潘威倫、陳傑憲親簽紀念球，並享有臺南球場看球必備標配美食「八八一八披薩屋」餐飲優惠：店內消費七五折，並加贈九吋披薩一份。立刻前往：https://r.zecz.ec/qV9B，結帳輸入專屬折扣碼【lion88】，再現折88元。

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